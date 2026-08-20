La Premier League de Inglaterra inicia su nueva temporada con el Arsenal como protagonista

FOTO: El Arsenal recibirá al Coventry City en el primer partido de la temporada.

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Este viernes dará comienzo una nueva temporada de la Premier League de Inglaterra, que en su jornada inaugural solo tendrá un partido en cartelera.

El encuentro inaugural está previsto para las 16 (hora de Argentina) y contará con la participación del Arsenal, actual campeón, que se enfrentará al Coventry City, equipo que logró ascender tras una destacada campaña en el Championship, donde culminó en la primera posición con 95 puntos.

El Arsenal, bajo la dirección del español Mikel Arteta, viene de una temporada memorable, en la que conquistó su primer título de liga en 22 años. Además, alcanzó la final de la UEFA Champions League, aunque fue superado en la definición por penales ante el Paris Saint-Germain de Francia.

En el arranque de esta nueva campaña, los "Gunners" ya se alzaron con un nuevo trofeo, al coronarse campeones de la Community Shield tras vencer 3-0 al Manchester City el pasado domingo. Los goles del encuentro fueron anotados por el italiano Riccardo Calafiori, el alemán Kai Havertz y el noruego Martin Odegaard.

Si bien el equipo londinense es uno de los principales favoritos para alzarse con el título, también se debe considerar al Manchester City, que inicia un nuevo ciclo bajo la dirección del italiano Enzo Maresca tras la salida del español Pep Guardiola, así como al Liverpool, que, a pesar de haber tenido una temporada irregular, cuenta con una plantilla con la calidad suficiente para competir por el campeonato.