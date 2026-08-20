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Coudet analizó el empate de River en Bogotá: "Jugamos como pudimos"

El entrenador destacó el 0-0 ante Independiente Santa Fe en Colombia, afirmando que, por las circunstancias, muchos habrían firmado la igualdad antes del partido.

20/08/2026 | 10:24Redacción Cadena 3

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Eduardo Coudet, sincero en conferencia de prensa.

FOTO: Eduardo Coudet, sincero en conferencia de prensa.

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Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- Eduardo Coudet valoró el empate 0-0 que River consiguió este miércoles frente a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y justificó el rendimiento del equipo por las numerosas ausencias y los efectos de los 2.600 metros de altura.

"Es un buen punto. Vamos a casa con nuestra gente. Jugamos como pudimos, es la realidad", reconoció el entrenador después de un encuentro en el que River tuvo dificultades para generar peligro y terminó sufriendo para sostener la igualdad.

Asimismo, Coudet consideró que la formación y el desarrollo del partido estuvieron directamente condicionados por las bajas que arrastró el plantel. "Si hubiese tenido a todos a disposición, la distribución hubiese sido otra", señaló el "Chacho", quien debió improvisar especialmente en la defensa ante las ausencias que tuvo para afrontar el compromiso.

El entrenador también reconoció que la altura de Bogotá terminó teniendo una incidencia importante en el rendimiento físico de sus futbolistas: "Los 2.600 metros los sentimos todos".

Fue entonces cuando dejó una de las declaraciones que mayor repercusión generó después del partido: "Sacamos un gran punto. Todos hubiésemos firmado el empate antes del partido".

El técnico aclaró que River siempre intenta ganar, pero entendió que el contexto modificaba la lectura habitual de una igualdad para un club acostumbrado a asumir el protagonismo.

"Siempre queremos ganar, pero entre las dificultades y la altura volvemos a casa bien", sostuvo.

Independiente Santa Fe tuvo las situaciones más claras durante distintos pasajes y River necesitó también de la fortuna para mantener el arco en cero, con dos remates del conjunto colombiano que terminaron impactando en los postes.

Coudet también se refirió al tenso intercambio que mantuvo con Rafael Santos Borré durante el primer tiempo, cuando el delantero reaccionó mientras el entrenador intentaba darle indicaciones desde el banco de suplentes.

El técnico buscó quitarle dramatismo al episodio y explicó que ese tipo de situaciones forman parte de la dinámica habitual entre futbolistas y cuerpo técnico durante un partido.

Además, anticipó que River debería recuperar piezas importantes para la revancha, con la expectativa de disponer de un plantel considerablemente más completo para definir la clasificación.

El encuentro decisivo se disputará el próximo miércoles 26 de agosto desde las 21:30 en el estadio Monumental, donde el ganador conseguirá directamente el pasaje a los cuartos de final.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo River ante Independiente Santa Fe?
River empató 0-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Coudet sobre el rendimiento del equipo?
Coudet afirmó que jugaron como pudieron debido a las ausencias y la altura de Bogotá.

¿Qué opinó Coudet sobre el empate?
El entrenador consideró que fue un buen punto y que muchos habrían firmado la igualdad antes del encuentro.

¿Cómo afectó la altura al rendimiento del equipo?
Coudet mencionó que los 2.600 metros de altura tuvieron un impacto notable en el rendimiento físico de los jugadores.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?
El partido de vuelta se llevará a cabo el 26 de agosto a las 21:30 en el estadio Monumental.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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