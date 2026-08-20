Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 73%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 19°. Este rango de temperaturas indica un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, lo que es indicativo de un clima estable.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 21 de agosto las temperaturas oscilarán entre 8° y 16°, con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, las mínimas descenderán a 5° y las máximas alcanzarán los 14°, con algunas nubes dispersas. El domingo 23 de agosto, se prevé un clima similar, con mínimas de 7° y máximas de 16°.

Finalmente, el lunes 24 de agosto, el clima se mantendrá fresco, con mínimas de 7° y máximas de 18°, y cielo mayormente nublado. Este patrón de clima fresco y nublado parece continuar en los próximos días, por lo que se recomienda a los habitantes de Santa Fe estar preparados para las bajas temperaturas.