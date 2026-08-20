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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 4° y 21°. La humedad se mantiene en un 56% y el viento sopla a 1.54 m/s.

20/08/2026 | 12:34Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de cielo despejado, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 56% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 22°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta se presentará de la siguiente manera: el viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 25°, con cielo despejado. Para el sábado 22, la mínima será de 9° y la máxima de 19°, con algunas nubes. El domingo 23, se espera una mínima de 7° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado. El lunes 24, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, también con nubes. Finalmente, el martes 25, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 24°, con cielo despejado.

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