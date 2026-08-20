El Gobierno autoriza privatizar Belgrano Cargas por 50 años y prohíbe empresas estatales extranjeras

El Gobierno publicó este jueves en el Boletín Oficial los pliegos para avanzar con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. Las concesiones tendrán una duración de 50 años y no podrán participar empresas controladas por Estados extranjeros, una restricción que alcanza tanto a compañías extranjeras bajo control estatal como a empresas estatales argentinas.

La ferroviaria estatal opera una red de aproximadamente 7.600 kilómetros distribuida en tres líneas: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. El sistema atraviesa la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Cómo se estructurará el proceso

El esquema de privatización se divide en tres partes:

Concesión de vías e inmuebles aledaños: se entregará a dos empresas privadas, que se encargarán del mantenimiento de la infraestructura y podrán cobrar peajes por el uso de los ramales.

Concesión de talleres por 50 años: dos concesionarios se ocuparán de la reparación y puesta a punto de las formaciones.

Venta del material ferroviario: el Estado rematará locomotoras y vagones. Las empresas que los adquieran deberán acondicionarlos y podrán alquilarlos.

Las compañías interesadas podrán presentar dos tipos de ofertas: una limitada a la concesión y explotación de las vías, u otra que incluya además la adquisición del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.

El objetivo es involucrar a distintos actores privados en el mantenimiento de la infraestructura, la reparación y la explotación del material rodante.

Condiciones y cronograma

Los adjudicatarios podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el fin de generar mayor interés y ofertas más competitivas.

La licitación será una convocatoria pública nacional e internacional y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR. El llamado se publicará durante 10 días en el Boletín Oficial, en el sitio del Banco Mundial “DGMarket” y en la página web del Ministerio de Economía.

Las empresas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura de sobres está prevista para ese mismo día, después de las 10.

Una vez adjudicadas las concesiones y firmados los contratos, se prevé la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A.

La mirada del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la decisión señalando que durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba pese al gasto creciente. Según indicó, desde 1970 la producción agropecuaria se multiplicó por seis, pero el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”, afirmó el funcionario.