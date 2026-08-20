El tiempo en Rosario este jueves: lluvias aisladas y máxima de 21°C

Rosario comenzó este jueves con 7,8°C, una sensación térmica de 7,1°C y cielo mayormente nublado. La humedad se ubicó en 87%, con viento del norte a 6 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde las condiciones mejorarían y el cielo estaría parcialmente nublado.

Para la noche se prevé cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 13°C. El viento rotará hacia el sur y podría alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Para los próximos días se espera un marcado descenso de las temperaturas, con una mínima de 2°C y una máxima de 14°C prevista para el sábado.