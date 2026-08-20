El tiempo en Rosario este jueves: lluvias aisladas y máxima de 21°C
Durante las primeras horas se registraron 7,8°C, con cielo cubierto y 87% de humedad. Hacia la tarde se prevé una mejora, aunque durante la madrugada del viernes habrá un descenso térmico marcado.
20/08/2026 | 07:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cielo nublado en Rosario.
Rosario comenzó este jueves con 7,8°C, una sensación térmica de 7,1°C y cielo mayormente nublado. La humedad se ubicó en 87%, con viento del norte a 6 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde las condiciones mejorarían y el cielo estaría parcialmente nublado.
Para la noche se prevé cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 13°C. El viento rotará hacia el sur y podría alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Para los próximos días se espera un marcado descenso de las temperaturas, con una mínima de 2°C y una máxima de 14°C prevista para el sábado.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario este jueves?
Se registró una temperatura de 7,8°C.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima?
El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo se esperan lluvias aisladas?
Las lluvias aisladas se esperan durante la mañana.
¿Dónde se prevé un descenso de temperaturas?
Se prevé un descenso de temperaturas en Rosario.
¿Por qué se menciona el viento en el pronóstico?
Se menciona que el viento rotará hacia el sur y alcanzará ráfagas de entre 42 y 50 km/h.