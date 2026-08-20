Diputados retoma este jueves el debate por la reforma electoral en Santa Fe

La Cámara de Diputados de Santa Fe retoma este jueves a las 11 la discusión por la reforma electoral. El proyecto busca establecer las reglas para las elecciones de 2027, pero todavía existen diferencias entre los distintos sectores de la coalición Unidos y no está garantizado que el tratamiento llegue al recinto durante esta jornada.

Entre los principales puntos de negociación aparecen los pisos electorales, la cantidad de boletas y el modelo de votación. A eso se sumó una propuesta para que el cargo de vicegobernador o vicegobernadora sea definido mediante una elección interna, de manera que puedan existir varios candidatos para acompañar a quien encabece la fórmula. La alternativa fue puesta sobre la mesa y generó nuevas discusiones entre los espacios que integran el oficialismo.

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El debate también está atravesado por las estrategias electorales de cara a 2027. Dentro de Unidos, los partidos buscan definir cómo quedarán distribuidas las candidaturas y cómo funcionará el arrastre de votos si gobernador, vice y diputados comparten una misma boleta. Ante la falta de acuerdo, algunos sectores no descartan que la votación de la reforma y su eventual media sanción se posterguen una semana.

En paralelo, la discusión política entre el oficialismo y el sector del exgobernador Omar Perotti volvió a quedar expuesta. El diputado Marcos Corach sostuvo que la relación entre Perotti y el gobernador Maximiliano Pullaro es "respetuosa" y "cordial", aunque admitió que existen diferencias. También cuestionó las declaraciones de algunos dirigentes de ambos espacios y consideró que, en ocasiones, se exageran las diferencias entre los dos dirigentes.

Informe de Matías Arrieta.