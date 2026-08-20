Irán minimiza las advertencias económicas de EEUU y otros sucesos en Oriente Medio
Irán desestima las advertencias económicas de Estados Unidos, mientras el ministro sirio de Exteriores visita Pakistán para abordar tensiones regionales y otros acontecimientos en Oriente Medio.
FOTO: Irán desestima las amenazas económicas de EEUU y otras noticias en Oriente Medio
Irán restó importancia el jueves a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre dolor económico y aislamiento, mientras el ministro sirio de Exteriores visitaba Pakistán, en un intento por reducir las tensiones entre Washington y Teherán.
A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y el contexto más amplio de Oriente Medio.
Irán denuncia la amenaza económica de Trump
El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, rechazó las amenazas económicas dirigidas a su país y afirmó que esas "políticas fallidas" solo incrementarán la hostilidad entre los iraníes y "resultarán en más fracasos".
Las declaraciones de Araghchi se dieron pocas horas después de que Trump amenazara con "medidas económicas aplastantes" contra Irán. Trump prometió una "guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes", aunque no brindó muchos detalles.
En una publicación en redes sociales, Araghchi sostuvo que las amenazas buscan desviar la atención de la población estadounidense de los problemas financieros internos, y agregó que el "terrorismo económico" de Estados Unidos pone en peligro la economía global y la soberanía nacional de naciones alrededor del mundo.
El principal diplomático de Siria aborda Oriente Medio en Pakistán
El ministro sirio de Exteriores, Assad al-Shibani, llegó a Islamabad para conversaciones centradas en asuntos regionales, según informó el Ministerio paquistaní de Asuntos Exteriores. La visita se produce días después de que Israel bombardeó una base aérea en el norte de Siria, causando daños sin víctimas.
Funcionarios paquistaníes han indicado que el liderazgo político y militar del país sigue en contacto tanto con Irán como con Estados Unidos para reducir tensiones y fomentar la reanudación de conversaciones, tras el vencimiento de un plazo de 60 días estipulado en un memorando de entendimiento de junio, negociado con la ayuda de países de la región.
Repatrían a tripulantes paquistaníes muertos en un ataque hutí
Los cuerpos de dos paquistaníes fallecidos en el ataque hutí de la semana pasada contra un buque comercial con bandera de Tanzania en el estrecho de Bab el-Mandeb han sido repatriados a Pakistán. Seis marinos paquistaníes que resultaron heridos en el ataque también regresaron sanos y salvos al país, según informó el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, en una publicación en X.
Dar agradeció al Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí por su cooperación, incluida la asistencia médica. "Pakistán condena el ataque en los términos más enérgicos y reitera que la seguridad y la protección de la gente de mar deben garantizarse en todo momento", declaró Dar.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué dijo Irán sobre las amenazas de EEUU?
Irán minimizó las amenazas económicas de EEUU, afirmando que solo incrementarán la hostilidad y resultarán en fracasos.
¿Quién visitó Pakistán?
El ministro sirio de Exteriores, Assad al-Shibani, llegó a Pakistán para conversaciones sobre asuntos regionales.
¿Cuál fue la reacción de Irán a Trump?
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó las amenazas de Trump, sugiriendo que buscan desviar la atención de problemas internos en EEUU.
¿Qué ocurrió con los tripulantes paquistaníes?
Se repatriaron los cuerpos de dos paquistaníes fallecidos en un ataque hutí y seis marinos heridos regresaron sanos a Pakistán.
¿Qué dijo Ishaq Dar sobre el ataque hutí?
Ishaq Dar condenó el ataque hutí y enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad de la gente de mar.
[Fuente: AP]