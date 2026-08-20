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“La escuela está perforada”: docentes alertan que la violencia ya no respeta el guardapolvo

El titular de UEPC Capital, Franco Boczkowski, describe situaciones “escalofriantes” en las escuelas y advierte que el problema excede los establecimientos. Reclama abordaje colectivo y reconoce que la sola presencia policial no alcanza.

20/08/2026 | 07:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Franco Boczkowski, secretario de UEPC Capital. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La violencia en los barrios ya no se detiene en la puerta de la escuela. Franco Boczkowski, titular de UEPC Capital, lo dijo sin rodeos: “Esto no se puede naturalizar”. Y fue más lejos: la situación resulta “preocupante” y “escalofriante”.

El dirigente docente explicó que el conflicto que viven muchas escuelas —especialmente en el momento de ingreso y egreso— no nace dentro del aula. Tiene raíces en la zona, en el barrio, en dinámicas que la comunidad educativa no puede resolver sola.

“Excede a la escuela. Tiene que ver con la situación general del barrio, de la zona”, apuntó.

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La escuela como punto de visibilidad

Boczkowski destacó el rol que cumple la escuela cuando el problema se vuelve público. Es el lugar donde la violencia se hace visible y donde se organiza la respuesta colectiva.

“A partir de la escuela encuentra un motivo de publicidad, de que se conozca, de que se atienda el problema, de que se aborde colectivamente… junto con la comunidad educativa, las familias, los docentes y el equipo directivo”, expresó.

En ese sentido, coincidió con quienes sostienen que la policía sola no soluciona el problema. El reclamo de mayor presencia policial aparece como una respuesta inmediata, pero no ataca la raíz.

Cómo se viven los ingresos y egresos

En la práctica, las escuelas intentan garantizar “caminos seguros” o trayectos protegidos en los horarios de mayor flujo de estudiantes. Sin embargo, Boczkowski reconoció las limitaciones:

-Los docentes de secundaria ingresan en distintos horarios, lo que dificulta cualquier esquema de seguridad permanente.

-Las medidas de control suelen aflojarse con el tiempo.

-No existe una respuesta urgente e inmediata que resuelva el problema de fondo.

“No hay una respuesta que sea urgente e inmediata. Lo que sí hay es un problema que… tiene que abordarse de manera colectiva”, resaltó.

El guardapolvo ya no protege

Uno de los pasajes más duros de la entrevista fue el reconocimiento de que se perdió una vieja convicción: que el guardapolvo o la bata blanca protegían a docentes y médicos en zonas vulnerables.

“Eso se ha perdido porque a la inseguridad y a estos hechos de violencia estamos expuestos todos, todos los miembros de la comunidad educativa”, dijo.

La violencia como defensa de un negocio

Boczkowski fue más allá del reclamo de seguridad. Señaló que cuando la violencia es sistemática, casi siempre “defiende algún negocio”.

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“La violencia no aparece de por sí, sino que aparece defendiendo algo que tiene que encontrarse, que tiene que investigarse… y tiene que extirparse para poder resolverlo”, consideró.

Esa tarea, aclaró, ya no le compete solo a la comunidad educativa.

Entrevista de Radioinforme 3.

Lectura rápida

¿Qué dijo Franco Boczkowski sobre la violencia en las escuelas? Afirmó que la violencia no se puede naturalizar y que la situación es preocupante y escalofriante.

¿Quién es Franco Boczkowski? Es el titular de UEPC Capital y un dirigente docente que aborda la problemática de la violencia en las escuelas.

¿Cuándo se presentan los conflictos en las escuelas? Principalmente durante los momentos de ingreso y egreso de los estudiantes.

¿Dónde se origina el conflicto según Boczkowski? En el barrio y en dinámicas comunitarias que exceden a la escuela.

¿Por qué la policía no es suficiente para resolver el problema? Porque la violencia tiene raíces más profundas que no se abordan solo con mayor presencia policial.

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