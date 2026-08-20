FOTO: El Tren Sarmiento amplía su servicio diferencial: más días y horarios para los pasajeros

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Desde esta semana, el Tren Sarmiento ha incrementado la disponibilidad de su servicio diferencial, que ha ganado popularidad entre los viajeros. Inicialmente lanzado el 17 de junio, este servicio comenzó operando únicamente tres días a la semana. Sin embargo, debido al creciente número de pasajeros, ahora funcionará de lunes a viernes.

Este servicio, que conecta Once con Bragado, se ha adaptado para ofrecer una opción más cómoda para quienes viajan entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano. Los usuarios ahora podrán disfrutar de la comodidad del tren durante todos los días hábiles, conservando las mismas condiciones y el costo del pasaje.

El servicio diferencial se distingue por ofrecer varias comodidades, tales como: asientos reclinables, compra anticipada de boletos, coches climatizados, baños y un kiosco a bordo. El costo del pasaje es de $2.600 por tramo, tanto para el trayecto entre Once y Haedo como entre Once y Moreno.

En comparación, el costo del servicio común varía entre $590 y $730, mientras que un viaje similar en combi puede superar los $11.000. Así, el servicio diferencial se presenta como una opción intermedia que prioriza la comodidad del pasajero.

Horarios del nuevo servicio

La nueva formación para los martes y jueves realizará el trayecto Once-Moreno, con parada en Haedo, y respetará los mismos horarios que el tren que continúa hacia Bragado.

Sentido Once - Moreno

Sale de Once a las 18:35.

Llega a Haedo a las 19:16.

Parte de Haedo a las 19:21.

Arriba a Moreno a las 19:53.

Sentido Moreno - Once

Sale de Moreno a las 6:29.

Llega a Haedo a las 7:01.

Parte de Haedo a las 7:05.

Arriba a Once a las 7:50.

Agencia NA