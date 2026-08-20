Cáritas Rosario entrega 200 desayunos diarios: "Vienen muertos de frío y con hambre"

Cáritas Rosario comenzó a entregar unos 200 desayunos diarios debido al incremento de personas que llegan en busca de alimentos y abrigo. Carmen Olmedo, referente de la institución, explicó que esta prestación no formaba parte de las actividades habituales y que debieron incorporarla este año ante el aumento de la demanda.

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“Todos los días se incrementa acá la gente, todos los días les damos el desayuno y la verdad que es preocupante para nosotros”, señaló Olmedo al móvil de Cadena 3 Rosario. La referente de Cáritas remarcó que muchas de las personas llegan “muertos de frío con hambre” y advirtió que también aumentó la presencia de jóvenes y mujeres que habían dejado de concurrir.

Olmedo explicó que la institución también intenta responder a otras necesidades con ropa, alimentos y calzado, aunque aclaró que los recursos son limitados. “Damos hasta donde tenemos porque también nosotros dependemos de lo que nos da la caridad de la gente”, sostuvo. Además, destacó la preocupación por las familias que llegan con niños y señaló la importancia de que los chicos puedan permanecer en la escuela.

Informe de Fernando Carrafiello.