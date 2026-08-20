Cáritas Rosario entrega 200 desayunos diarios: "Vienen muertos de frío y con hambre"
La institución incorporó esta prestación durante 2026 ante el crecimiento de jóvenes, mujeres y familias que acuden por alimentos, ropa y calzado.
20/08/2026 | 07:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cáritas Rosario comenzó a entregar unos 200 desayunos diarios.
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Cadena 3 Rosario
Cáritas Rosario comenzó a entregar unos 200 desayunos diarios debido al incremento de personas que llegan en busca de alimentos y abrigo. Carmen Olmedo, referente de la institución, explicó que esta prestación no formaba parte de las actividades habituales y que debieron incorporarla este año ante el aumento de la demanda.
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Aunque el indicador retrocedió al 42,3% y alcanzó su nivel más bajo desde 2018, Carolina Aulicino alertó, en diálogo con Cadena 3, sobre la fragilidad de la recuperación y el riesgo de una nueva suba en 2026.
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“Todos los días se incrementa acá la gente, todos los días les damos el desayuno y la verdad que es preocupante para nosotros”, señaló Olmedo al móvil de Cadena 3 Rosario. La referente de Cáritas remarcó que muchas de las personas llegan “muertos de frío con hambre” y advirtió que también aumentó la presencia de jóvenes y mujeres que habían dejado de concurrir.
Olmedo explicó que la institución también intenta responder a otras necesidades con ropa, alimentos y calzado, aunque aclaró que los recursos son limitados. “Damos hasta donde tenemos porque también nosotros dependemos de lo que nos da la caridad de la gente”, sostuvo. Además, destacó la preocupación por las familias que llegan con niños y señaló la importancia de que los chicos puedan permanecer en la escuela.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué comenzó a entregar Cáritas Rosario?
Entregó unos 200 desayunos diarios debido al incremento de personas que buscan alimentos y abrigo.
¿Quién es la referente de la institución?
La referente es Carmen Olmedo.
¿Cuándo se incorporó esta prestación?
Se incorporó este año ante el aumento de la demanda.
¿Dónde se está llevando a cabo esta actividad?
En Cáritas Rosario.
¿Por qué es preocupante la situación?
Porque todos los días aumenta la cantidad de personas que llegan “muertos de frío con hambre”.