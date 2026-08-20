El Paso Cristo Redentor cambia de sentido: ingresan camiones desde Chile

El Paso Cristo Redentor avanzó este miércoles en la liberación del transporte de cargas varado del lado argentino. En total, 2.870 camiones lograron cruzar a Chile desde la reapertura: 1.350 en la primera jornada y otros 1.500 este miércoles.

Las autoridades de Argentina y Chile definieron que este jueves 20 de agosto el paso se habilita de manera exclusiva para el transporte de cargas en sentido Chile hacia Argentina.

El corredor operativo funciona entre las 9 y las 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena).

Durante toda la jornada permanecerá restringido el turismo interno.

Informe de Facundo Dimaría.