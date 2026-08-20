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El Paso Cristo Redentor cambia de sentido: ingresan camiones desde Chile

La decisión se tomó luego de que las autoridades confirmaran que 2.870 camiones, varados en Mendoza, lograron cruzar.

20/08/2026 | 09:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

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El Paso Cristo Redentor.

FOTO: El Paso Cristo Redentor.

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El Paso Cristo Redentor avanzó este miércoles en la liberación del transporte de cargas varado del lado argentino. En total, 2.870 camiones lograron cruzar a Chile desde la reapertura: 1.350 en la primera jornada y otros 1.500 este miércoles.

Las autoridades de Argentina y Chile definieron que este jueves 20 de agosto el paso se habilita de manera exclusiva para el transporte de cargas en sentido Chile hacia Argentina.

El corredor operativo funciona entre las 9 y las 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena).

Durante toda la jornada permanecerá restringido el turismo interno.

Informe de Facundo Dimaría.

Lectura rápida

¿Qué avance se reportó en el Paso Cristo Redentor?
Se liberó el transporte de cargas varado del lado argentino, con 2.870 camiones cruzando a Chile.

¿Quiénes definieron la habilitación del paso?
Las autoridades de Argentina y Chile definieron la habilitación del paso.

¿Cuándo se habilitará el paso para el transporte de cargas?
El paso se habilitará el 20 de agosto de manera exclusiva para el transporte de cargas.

¿Cuáles son los horarios de funcionamiento del corredor operativo?
El corredor funcionará entre las 9 y las 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena).

¿Qué restricción se mantendrá durante la jornada?
Durante toda la jornada permanecerá restringido el turismo interno.

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