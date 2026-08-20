FOTO: Declaración de la empleada doméstica de Facundo Moyano será clave en caso de lesiones y privación de libertad

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La empleada doméstica de Facundo Moyano, quien asistió al departamento instantes después de lo ocurrido con Candela Arizaga, declara hoy y su testimonio será fundamental para esclarecer lo sucedido en la vivienda.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este jueves en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires se presentará Miriam Josefina García, la empleada doméstica de Moyano.

A su vez, se aguarda la declaración de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven influencer durante su internación.

Este miércoles fue el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien realizó el informe del imputado durante su detención.

Además, se conoció en las últimas horas que la joven volverá a comparecer en la investigación el próximo lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana.