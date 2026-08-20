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Declaración de la empleada doméstica de Facundo Moyano será clave en caso de lesiones y privación de libertad

Es en el caso en el que se encuentra acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, que tiene como víctima a Candela Arizaga.

20/08/2026 | 08:23Redacción Cadena 3

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Declaración de la empleada doméstica de Facundo Moyano será clave en caso de lesiones y privación de libertad

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La empleada doméstica de Facundo Moyano, quien asistió al departamento instantes después de lo ocurrido con Candela Arizaga, declara hoy y su testimonio será fundamental para esclarecer lo sucedido en la vivienda.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este jueves en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires se presentará Miriam Josefina García, la empleada doméstica de Moyano.

A su vez, se aguarda la declaración de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven influencer durante su internación.

Este miércoles fue el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien realizó el informe del imputado durante su detención.

Además, se conoció en las últimas horas que la joven volverá a comparecer en la investigación el próximo lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana.

Lectura rápida

¿Quién declara hoy?
La empleada doméstica de Facundo Moyano, Miriam Josefina García, declara hoy en la causa.

¿Qué caso se investiga?
Se investiga un caso de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en el que es víctima Candela Arizaga.

¿Dónde se lleva a cabo la declaración?
En la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué médicos declararon previamente?
Declararon Rocío Mariel Averanga y Karina Pinto, quienes atendieron a Candela Arizaga.

¿Cuándo volverá a comparecer Arizaga?
Arizaga volverá a comparecer en la investigación el lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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