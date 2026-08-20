Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna Ervebo para combatir el brote de ébola más rápido

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — La República Democrática del Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, reconocida por su eficacia en brotes anteriores de ébola, según informaron el jueves la Organización Mundial de la Salud y sus aliados. Este suministro es visto como un avance significativo en los esfuerzos por controlar lo que las autoridades han calificado como el brote de la enfermedad más veloz de la historia.

La vacuna Ervebo está aprobada para su uso contra el virus del ébola, que es uno de los causantes de esta enfermedad, aunque no actúa contra el virus Bundibugyo, que es el responsable del brote actual.

La OMS mencionó en un comunicado que, aunque no se ha confirmado si Ervebo puede ofrecer protección contra el virus Bundibugyo, "los primeros datos de laboratorio y en animales sugieren que podría proporcionar cierta protección".

De las 70.000 dosis asignadas, 20.000 se destinarán a un ensayo clínico de fase 3 para evaluar el efecto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, según indicó la agencia de salud de Naciones Unidas. Las 50.000 dosis restantes serán administradas a trabajadores de primera línea y personal sanitario, conforme a las recomendaciones de expertos de la OMS.