Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna Ervebo para combatir el brote de ébola más rápido
La República Democrática del Congo contará con 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, efectiva en brotes pasados, para enfrentar un nuevo brote de ébola, considerado el más veloz en la historia del país.
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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — La República Democrática del Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, reconocida por su eficacia en brotes anteriores de ébola, según informaron el jueves la Organización Mundial de la Salud y sus aliados. Este suministro es visto como un avance significativo en los esfuerzos por controlar lo que las autoridades han calificado como el brote de la enfermedad más veloz de la historia.
La vacuna Ervebo está aprobada para su uso contra el virus del ébola, que es uno de los causantes de esta enfermedad, aunque no actúa contra el virus Bundibugyo, que es el responsable del brote actual.
La OMS mencionó en un comunicado que, aunque no se ha confirmado si Ervebo puede ofrecer protección contra el virus Bundibugyo, "los primeros datos de laboratorio y en animales sugieren que podría proporcionar cierta protección".
De las 70.000 dosis asignadas, 20.000 se destinarán a un ensayo clínico de fase 3 para evaluar el efecto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, según indicó la agencia de salud de Naciones Unidas. Las 50.000 dosis restantes serán administradas a trabajadores de primera línea y personal sanitario, conforme a las recomendaciones de expertos de la OMS.
Lectura rápida
¿Qué vacuna recibirá Congo?
La vacuna que recibirá es la Ervebo, que ha demostrado eficacia en brotes anteriores de ébola.
¿Cuántas dosis se asignarán?
Se asignarán un total de 70.000 dosis de la vacuna Ervebo.
¿Cuál es el objetivo del suministro?
El suministro busca contener el brote de ébola más rápido en la historia de la República Democrática del Congo.
¿Qué se sabe sobre la eficacia de Ervebo contra el virus actual?
No se ha confirmado su eficacia contra el virus Bundibugyo, pero hay indicios de que podría ofrecer protección.
¿Cómo se utilizarán las dosis?
20.000 dosis se usarán en un ensayo clínico, mientras que 50.000 serán para trabajadores de salud y primera línea.
[Fuente: AP]