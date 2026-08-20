China exige a EE.UU. la eliminación inmediata de aranceles sobre drones y componentes
El Ministerio de Comercio de China sostiene que los aranceles perjudican a empresas locales y afectan la cooperación en cadenas de suministro. La medida se enmarca en un contexto de unilateralismo.
FOTO: Drones (imagen de ilustración)
Buenos Aires, 20 agosto (NA) — El Ministerio de Comercio de China instó hoy a Estados Unidos a eliminar de manera urgente sus medidas arancelarias de la Sección 232 que afectan a drones y sus piezas.
El ministerio afirmó que estas decisiones afectan gravemente los intereses de las empresas chinas y complican la cooperación en las cadenas de suministro y producción de estas aeronaves a nivel global.
Además, China ha argumentado de forma constante que estas acciones son ejemplos de unilateralismo y proteccionismo, justificadas bajo la noción de "seguridad nacional". Así lo manifestó el portavoz de la cartera, He Yadong, en una conferencia de prensa habitual, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de implementar los aranceles.
Es importante señalar que los drones chinos que se exportan a Estados Unidos se utilizan principalmente en aplicaciones civiles, tales como agricultura, inspección de equipos y entretenimiento cinematográfico y televisivo, advirtió He.
Además, el vocero expresó que las medidas de la Sección 232 de Estados Unidos abusan del concepto de seguridad nacional, aplican tasas arancelarias diferenciadas a socios comerciales y discriminan productos de origen chino.
Asimismo, estas acciones socavan un entorno de mercado basado en la competencia justa, según lo declarado por el vocero, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.
"China se opone firmemente a esto", enfatizó finalmente He, de acuerdo a lo que informó Xinhua.
Lectura rápida
¿Qué solicita China a EE.UU.?
China pide la eliminación inmediata de aranceles sobre drones y sus componentes.
¿Quién hizo la solicitud?
La solicitud fue realizada por el Ministerio de Comercio de China.
¿Cuándo se emitió la solicitud?
La solicitud se realizó el 20 de agosto de 2026.
¿Dónde se aplica la medida?
La medida se aplica a los drones y piezas de drones exportados a Estados Unidos.
¿Por qué considera China estas medidas perjudiciales?
China argumenta que los aranceles afectan sus intereses y la cooperación en cadenas de suministro.
[Fuente: Noticias Argentinas]