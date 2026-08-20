Estados Unidos e Irán colaboran en deportaciones de iraníes, revelan correos electrónicos

LOS ÁNGELES — Un reciente intercambio de correos electrónicos ha puesto de manifiesto la colaboración entre Estados Unidos e Irán en la deportación de iraníes. Este hecho, que tuvo lugar en 2025, destaca un vínculo operativo entre ambos gobiernos a pesar de las tensiones históricas.

Los correos electrónicos, que fueron obtenidos por el National Iranian American Council y divulgados el martes, ofrecen un panorama detallado sobre cómo se organizó el retorno de más de 100 iraníes en tres vuelos de deportación que se llevaron a cabo en septiembre y diciembre de 2025, así como en enero de 2026.

Los documentos revelan que funcionarios iraníes tuvieron la capacidad de influir en la selección de inmigrantes a deportar, y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó modificaciones en las listas de deportación a pedido de Teherán.

En un correo enviado a finales de agosto, un funcionario del ICE no identificado mencionó: "Por solicitud de la embajada de Irán añadí algunos casos", lo que indica que la influencia de Irán fue significativa en el proceso de deportación. Además, se destaca que el país persa solicitó cambios en el manifiesto de deportación justo antes de los vuelos.

El 26 de septiembre, a solo tres días de que un vuelo de deportación despegara, otro funcionario del ICE indicó que la embajada iraní seguía haciendo peticiones para incluir a más iraníes en el vuelo, aunque no está claro cuántos finalmente fueron deportados. Los funcionarios iraníes continuaron haciendo solicitudes hasta el día del vuelo, aunque algunas fueron rechazadas.

A pesar de la coordinación para estos vuelos, la situación de los iraníes deportados es compleja. Muchos de ellos estaban huyendo de un régimen que ha sido criticado por su persecución a disidentes, mujeres y minorías. Esto ha generado una fuerte reacción de activistas de derechos humanos, quienes han cuestionado la moralidad de estas deportaciones.

Un correo interno del ICE también reveló que, a pesar de que los funcionarios eran conscientes de que algunos iraníes estaban escapando de la guerra entre Estados Unidos e Irán en junio de 2025, se mantuvo la prioridad de llevar a cabo las deportaciones. Los vuelos partieron poco después de un alto al fuego entre las partes involucradas.

Los correos también indican un cambio notable en la política de Estados Unidos, que históricamente ha acogido a disidentes iraníes desde la Revolución Islámica de 1979. Esta nueva estrategia parece alinearse más con los intereses de la administración de Trump, que enfatizó la deportación de iraníes en un momento de conflicto entre Teherán y Washington.

La coordinación para las deportaciones no solo se limitó a los vuelos, sino que también incluyó reuniones entre funcionarios iraníes y detenidos en Estados Unidos. Esto ha suscitado preocupaciones sobre la posible violación de derechos, ya que algunos detenidos alegan haber sido forzados a reunirse con representantes del gobierno iraní mientras estaban bajo custodia.