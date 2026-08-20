Trágico derrumbe en mina de oro en Colombia provoca la muerte de al menos 13 personas

BOGOTÁ (AP) — Un grave accidente en una mina de oro a cielo abierto en Nariño, en el suroeste de Colombia, dejó al menos 13 personas fallecidas y varias heridas, según informaron las autoridades el jueves.

El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, declaró en un video difundido a la prensa que el incidente se debió a un derrumbe en una mina ubicada en una zona rural del municipio de Policarpa.

Ocaña explicó: "Se presentó un colapso de un talud que desafortunadamente afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 fallecieron y siete están heridas".

El accidente fue reportado la noche del miércoles por la gobernación de Nariño, que anunció que se estaban llevando a cabo labores de rescate.

Las operaciones de búsqueda y rescate de los cuerpos y heridos concluyeron en la madrugada del jueves, con la colaboración de la comunidad y los organismos de socorro.

La gobernación no especificó si la mina de oro contaba con los permisos necesarios o si estaba operando de manera ilegal.

En Nariño, las autoridades suelen realizar operativos contra minas ilegales que, según afirman, alimentan economías ilícitas de grupos armados y perjudican el medioambiente debido al uso de mercurio.