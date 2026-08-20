Trágico derrumbe en mina de oro en Colombia provoca la muerte de al menos 13 personas
Un accidente en una mina de oro a cielo abierto en Nariño, Colombia, resultó en 13 muertos y varios heridos. Las autoridades investigan las causas del colapso ocurrido en el municipio de Policarpa.
FOTO: Cadena 3 Noticias
BOGOTÁ (AP) — Un grave accidente en una mina de oro a cielo abierto en Nariño, en el suroeste de Colombia, dejó al menos 13 personas fallecidas y varias heridas, según informaron las autoridades el jueves.
El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, declaró en un video difundido a la prensa que el incidente se debió a un derrumbe en una mina ubicada en una zona rural del municipio de Policarpa.
Ocaña explicó: "Se presentó un colapso de un talud que desafortunadamente afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 fallecieron y siete están heridas".
El accidente fue reportado la noche del miércoles por la gobernación de Nariño, que anunció que se estaban llevando a cabo labores de rescate.
Las operaciones de búsqueda y rescate de los cuerpos y heridos concluyeron en la madrugada del jueves, con la colaboración de la comunidad y los organismos de socorro.
La gobernación no especificó si la mina de oro contaba con los permisos necesarios o si estaba operando de manera ilegal.
En Nariño, las autoridades suelen realizar operativos contra minas ilegales que, según afirman, alimentan economías ilícitas de grupos armados y perjudican el medioambiente debido al uso de mercurio.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la mina?
Un derrumbe en una mina de oro a cielo abierto dejó al menos 13 muertos y varios heridos en Nariño.
¿Quién informó sobre el accidente?
El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Eduardo Ocaña, dio detalles del accidente.
¿Cuándo sucedió el colapso?
El accidente fue reportado la noche del miércoles, y las labores de rescate finalizaron en la madrugada del jueves.
¿Dónde ocurrió el incidente?
El accidente tuvo lugar en una mina ubicada en el municipio de Policarpa, en Nariño.
¿Qué se sabe sobre la legalidad de la mina?
Las autoridades no han aclarado si la mina contaba con los permisos necesarios o si operaba ilegalmente.
[Fuente: AP]