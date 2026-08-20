La complejidad de la defensa ucraniana ante los misiles rusos: un análisis detallado

FOTO: AP Explica: Por qué le es tan difícil a Ucrania defenderse de los misiles rusos

KIEV, Ucrania — Cuando las fuerzas rusas lanzan un misil balístico hacia Ucrania, los sistemas de defensa antiaérea cuentan con un tiempo extremadamente limitado —en ocasiones, solo minutos o incluso segundos— para detectar y neutralizar la amenaza.

Este breve lapso ha dejado a Kiev y a otras ciudades vulnerables a ataques devastadores, dado que los misiles descienden a velocidades superiores a la del sonido y con una trayectoria muy pronunciada. Según afirmaciones de Ucrania, únicamente el sistema de defensa Patriot, de fabricación estadounidense, es capaz de interceptar estos proyectiles. Sin embargo, el país cuenta con un número insuficiente de baterías e interceptores para garantizar una protección efectiva.

A diferencia de los misiles de crucero, que se comportan como drones, los misiles balísticos son lanzados como cohetes y luego caen en picada hacia sus objetivos, lo que reduce drásticamente el tiempo disponible para localizarlos y destruir sus ojivas.

El misil Iskander-M, lanzado desde tierra, es el principal misil balístico ruso. Otro ejemplo es el Kinzhal, lanzado desde el aire. Además, Rusia ha utilizado misiles de defensa antiaérea S-300 y S-400 contra objetivos terrestres. Un modelo conocido como Zircon es técnicamente un misil crucero hipersónico, pero su alta velocidad presenta un desafío de intercepción similar al de un misil balístico.

El sistema Patriot ofrece cierta protección

El sistema Patriot más avanzado que se ha suministrado a Ucrania está diseñado para defenderse contra misiles de alta velocidad. En lugar de detonar cerca del objetivo, el sistema PAC-3 utiliza un interceptor maniobrable que colisiona directamente con la ojiva entrante. Esta tecnología debe rastrear el misil, predecir su trayectoria y lanzar el interceptor en cuestión de minutos, dejando a veces apenas segundos para el enfrentamiento final.

Los Patriot son actualmente el único sistema en servicio en Ucrania capaz de interceptar los misiles rusos Iskander-M, S-400 y Zircon, según el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat. Otros sistemas antibalísticos operados por Estados Unidos y sus aliados, como THAAD y las defensas Aegis basadas en el mar, no se han proporcionado a Ucrania.

Sin embargo, la protección que ofrece el sistema Patriot no es infalible. En ausencia de una batería Patriot, si esta se encuentra fuera de posición o carece de misiles, la mayoría de las otras defensas ucranianas no pueden sustituirla adecuadamente.

Ucrania enfrenta un número limitado de baterías para proteger cada ciudad. Rusia combina misiles balísticos con misiles de crucero, drones y señuelos, lo que obliga a los defensores a rastrear múltiples amenazas y racionar sus interceptores.

La escasez de interceptores es solo una parte de un problema global

La escasez de interceptores se ha agudizado a medida que la guerra en Ucrania ha consumido grandes cantidades de interceptores Patriot y THAAD. Un análisis estimó que el inventario de Patriot de Estados Unidos ha disminuido al menos un 65% respecto a los niveles previos a la guerra. A pesar de ello, el Pentágono asegura que posee un arsenal amplio.

La producción no puede cerrar la brecha de inmediato. Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores PAC-3 MSE en 2025 y trabaja para alcanzar una capacidad anual de 2.000 para finales de 2030. Además, se prevé que la primera planta de producción de misiles Patriot en Europa abra en septiembre en Alemania.

Se han observado cambios en las señales políticas desde Washington. En una cumbre de la OTAN en Turquía en julio, el presidente Donald Trump mencionó que Estados Unidos otorgaría a Ucrania una licencia para producir Patriots. Sin embargo, unas semanas después indicó que no había tomado una decisión final. Incluso con una licencia, iniciar la producción en Ucrania llevaría años, según expertos.

Ucrania apunta al arquero en lugar de a la flecha

Ucrania también busca destruir las plataformas lanzamisiles rusas y la infraestructura antes de que puedan ser utilizadas: disparar al arquero en lugar de a la flecha. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha solicitado a Trump que ayude a obtener el permiso de Elon Musk para que las fuerzas ucranianas utilicen las comunicaciones de Starlink para el señalamiento de objetivos dentro de Rusia, donde Musk ha restringido el servicio.

Este acceso podría ayudar a los drones ucranianos a localizar lanzadores y la infraestructura relacionada, reduciendo el número de misiles a los que deben enfrentarse las baterías Patriot.

Kiev también está desarrollando Freya, un sistema antibalístico propuesto, liderado por Ucrania y de menor costo, destinado a reducir la dependencia de los Patriots. Ucrania y nueve países europeos formaron una coalición en julio para impulsar una capacidad compartida de defensa antimisiles. Zelenskyy afirmó que podrían desarrollar conjuntamente un sistema de producción masiva en un plazo de 12 meses, aunque Freya sigue en desarrollo y no está claro cuándo podría entrar en funcionamiento.

Tras un reciente ataque balístico ruso contra Kiev, Zelenskyy afirmó que Ucrania recibió solo un tercio de los misiles de defensa antiaérea en la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado. Destacó que los socios de Ucrania que no estén dispuestos a aumentar las entregas de interceptores deberían imponer nuevas sanciones, señalando que una parte significativa de la producción rusa de misiles balísticos no se ha visto afectada por las sanciones.