Carne más barata en el súper que en las carnicerías: "Siempre se usa como llamador"

Los precios de la carne pueden presentar diferencias entre supermercados y carnicerías, especialmente en algunos cortes. Desde el sector explicaron que existen distintos factores que influyen en el valor final que paga el consumidor, entre ellos la forma de faena, el abastecimiento y los costos de traslado.

Sergio Casinerio, representante del sector supermercadista, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que las carnicerías tradicionales pueden abastecerse a través de distribuidores, mientras que algunas grandes cadenas compran el ganado en pie y realizan la faena por cuenta propia. De esta manera, la carne llega directamente al mostrador y se elimina un eslabón dentro de la cadena de comercialización.

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El empresario también señaló que la logística es otro de los puntos que pueden generar diferencias. “El flete refrigerado no es barato hoy en día”, explicó, aunque remarcó que en las grandes cadenas el traslado suele realizarse con vehículos propios, lo que permite reducir algunos costos asociados a la distribución.

Por su parte, Juan Gómez, de la Asociación de Carniceros, sostuvo que las ofertas son una de las principales herramientas que utilizan los supermercados para atraer clientes. “La carne siempre en los súper se usa como de llamador”, afirmó, y explicó que las cadenas tienen la posibilidad de establecer precios diferentes a los de las carnicerías.

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Sin embargo, Gómez aclaró que las diferencias no siempre son importantes y señaló que también hay que considerar la calidad. Según explicó, los supermercados manejan una gran diversidad de productos porque toda la carne proveniente de las distintas faenas termina en sus mostradores, mientras que las carnicerías pueden trabajar con otro tipo de selección.

El referente de los carniceros también destacó una particularidad de la distribución dentro de los supermercados: los sectores de venta de carne suelen ubicarse al fondo de los locales. “La idea es que la gente atraviese el supermercado y vaya a lo importante, que es la carnicería”, explicó. De esta manera, las ofertas en determinados cortes funcionan no solo como atractivo por precio, sino también como una estrategia para generar mayor circulación y consumo dentro del establecimiento.

Informe de Fernando Carrafiello.