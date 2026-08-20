Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

El sorteo número 5446 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 1975, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).

1° 1975

2° 6496

3° 7184

4° 1554

5° 0420

6° 8444

7° 5007

8° 6460

9° 8247

10° 7917

11° 7601

12° 4664

13° 2312

14° 6144

15° 4102

16° 3463

17° 8628

18° 9088

19° 8778

20° 2781

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5446 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El jueves 20 de agosto a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 1975.

¿Qué significa el número 1975?

Se interpreta como "A primera (Besos)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.