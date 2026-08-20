Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.
El sorteo número 5446 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 20 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 1975, interpretado como "A primera (Besos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5446 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 1975, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).
1° 1975
2° 6496
3° 7184
4° 1554
5° 0420
6° 8444
7° 5007
8° 6460
9° 8247
10° 7917
11° 7601
12° 4664
13° 2312
14° 6144
15° 4102
16° 3463
17° 8628
18° 9088
19° 8778
20° 2781
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5446 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 20 de agosto a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1975.
¿Qué significa el número 1975?
Se interpreta como "A primera (Besos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.