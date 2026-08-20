Hawái enfrenta nuevos desafíos tras el huracán Lala y se prepara para un posible ciclón

FOTO: Hawái aún se recupera del huracán Lala y se prepara para un posible ciclón

HONOLULU — Las comunidades de Hawái continúan con las labores de recuperación tras el paso del huracán Lala, que azotó la región el fin de semana pasado. Aún se están recolectando los escombros y muchos residentes enfrentan la posibilidad de un nuevo desastre en los próximos días.

El huracán Lala, que alcanzó la categoría 3 con vientos sostenidos de hasta 185 km/h, provocó daños significativos, arrancando techos, derribando árboles y dejando a más de 15.000 hogares y negocios sin electricidad. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que un nuevo sistema de baja presión se desplace hacia el oeste y noroeste, lo que podría dar lugar a otro ciclón tropical.

Este nuevo fenómeno meteorológico podría generar hasta 15 pulgadas de lluvia en la Isla Grande, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y corrientes de resaca, tal como lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El gobernador de Hawái, Josh Green, y otros funcionarios estatales tienen programada una conferencia de prensa para el jueves por la tarde, donde se abordarán tanto los esfuerzos de recuperación tras el huracán como la amenaza del ciclón en formación. Hasta el momento, se han reportado dos muertes vinculadas al paso de Lala.

La policía local confirmó que el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado en un pastizal tras una solicitud de verificación de bienestar. Este hallazgo se produjo después de que se localizara a May Doi, una maestra de 93 años que intentaba escapar de las inundaciones en su hogar.

"Les enseñó a los nietos de sus alumnos. Era una figura emblemática en esta comunidad", afirmó ?Aina Akamu, subdirectora de una escuela local y exalumna de Doi.

El huracán Lala fue el primer huracán importante de 2026 en el océano Pacífico central, con la mayor precipitación registrada de 43,54 pulgadas en Laupahoehoe, en la costa noreste de la Isla Grande. Las autoridades locales informaron que decenas de viviendas fueron destruidas y varios puentes resultaron dañados, mientras que un tramo de carretera colapsó, interrumpiendo el acceso a la comunidad de Pahala.

Según Hawaiian Electric, alrededor de 13.200 clientes en la Isla Grande aún no tienen electricidad, y las reparaciones en las áreas más afectadas podrían demorar al menos dos semanas.

A medida que Lala avanza hacia el noroeste, se emiten advertencias de huracán para algunas áreas del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, aunque se trata de zonas remotas. A pesar de ello, un barco chárter con una tripulación de 16 personas que se dedica a la limpieza de plásticos marinos se había desplazado fuera de la trayectoria de Lala.

Kevin O’Brien, presidente de la organización Papahanaumokuakea Marine Debris Project, comentó: "Estábamos listos para esto. Aquí nos mantenemos alerta durante la temporada de huracanes".

Las autoridades continúan monitoreando la situación y piden a los residentes que permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y sigan las recomendaciones de seguridad.