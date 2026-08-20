Falleció Florencia, la hija de Lucas Sugo, tras una larga lucha contra el cáncer

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La familia del cantante Lucas Sugo enfrenta un momento desgarrador tras el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, quien murió a los 23 años. La joven había estado lidiando con una enfermedad oncológica que la afectó durante un largo período. Según lo informado, Florencia había sido diagnosticada a principios de 2025 con un carcinoma de sitio primario desconocido, una forma de cáncer cuyo origen no se logró identificar, aunque se detectó una masa tumoral en los pulmones.

Los primeros síntomas que presentó fueron dolores de espalda y la aparición de bultos en su cuerpo, que posteriormente resultaron ser metástasis. Con el objetivo de concientizar sobre su enfermedad, Florencia decidió compartir su diagnóstico en sus redes sociales, resaltando la importancia de los chequeos médicos.

En uno de sus emotivos mensajes, la joven expresó: "A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida. Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece. Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud".

Los estudios realizados también revelaron una mutación genética KRAS G12D, lo que complicó aún más su tratamiento, dado que no existían medicamentos aprobados para combatir esta mutación. En su búsqueda de tratamiento, Florencia viajó a Brasil para consultar a un especialista oncológico, quien le recomendó hacerse estudios en Boston, Estados Unidos, orientados a pacientes con la mutación mencionada.

Desafortunadamente, la enfermedad avanzó hasta comprometer tejidos cerebrales y de la médula espinal, lo que fue documentado por ella en sus redes sociales. Finalmente, Florencia falleció en la ciudad de Rivera, Uruguay.