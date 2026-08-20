"Ojalá llueva": Franco Colapinto palpita Zandvoort, el paquete de Alpine y su futuro en la F1

Tras un receso veraniego de tres semanas que sirvió para recargar energías luego de una primera mitad de año exigente y con mucho estrés, Franco Colapinto volvió a la actividad en la Fórmula 1 para disputar el Gran Premio de Países Bajos en el trazado de Zandvoort.

En diálogo exclusivo con Cadena 3, el piloto argentino de Alpine repasó la actualidad del equipo, las novedades técnicas para este fin de semana y el estado de las conversaciones sobre su futuro contractual en la máxima categoría.

El foco del fin de semana en la escudería francesa está puesto en una actualización clave. Alpine presentó en el trazado neerlandés su paquete de mejoras aerodinámicas más relevante de toda la temporada, aunque en esta instancia estará disponible únicamente en el auto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

"En el simulador representó un salto muy grande de performance, así que es bueno para el futuro. Estoy con ese debate interno: por un lado quiero andar bien yo y no quedar lejos de él, pero por otro lado deseo que las mejoras funcionen. Será un fin de semana duro para mí, pero intentaré dar lo mejor y maximizar lo que tengo", explicó Colapinto sobre la diferencia de especificación en su monoplaza.

Ante ese escenario técnico, la meteorología en Zandvoort puede convertirse en un aliado estratégico para el argentino. "Ojalá que llueva, así se disminuye un poco la diferencia de performance. En seco la brecha puede ser más grande porque es un circuito de curvas rápidas que exige mucha carga aerodinámica. Un poco de lluvia o viento me pondría más cerca para intentar aprovechar las oportunidades", analizó.

En relación con el balance general de la temporada y el movimiento en el mercado de pases de la grilla, Colapinto se mostró tranquilo y conforme con su evolución dentro de la estructura: "Me estuve sintiendo mucho más cómodo y estoy contento con la performance y la mejora propia y del equipo. Esto es muy paso a paso en la Fórmula 1. Estoy disfrutando el momento, agradecido por el apoyo y ojalá que el futuro se defina dentro de poco".

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