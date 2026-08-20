Coronda: la cárcel suma 72 nuevas celdas con una obra que ya alcanzó el 95% de avance

FOTO: Construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la cárcel de Coronda.

El Gobierno de Santa Fe encara la etapa final de la construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda. La obra registra un 95% de avance y permitirá sumar 72 nuevas celdas al sistema penitenciario provincial.

Los trabajos cuentan con una inversión superior a los $5.834 millones y actualmente se concentran en las últimas intervenciones para completar las instalaciones. Entre ellas se encuentran el tendido eléctrico y de corrientes débiles, el ajuste de aberturas, la ejecución de cubiertas de chapa y la colocación de bachas en los patios.

FOTO: Construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la cárcel de Coronda.

El proyecto contempla cuatro pabellones independientes, cada uno con 18 celdas, además de sectores destinados a la guardia y habitaciones para los celadores. Las celdas estarán equipadas con cama de hormigón armado, inodoro y lavatorio antivandálicos de acero inoxidable, ducha y estantes.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el avance de la obra y la incorporación de nuevas plazas, mientras que la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria forma parte de la política de seguridad provincial. Además, el proyecto incluye nuevos tendidos troncales para los desagües cloacales y pluviales.