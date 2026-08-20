Coronda: la cárcel suma 72 nuevas celdas con una obra que ya alcanzó el 95% de avance
El proyecto contempla cuatro sectores independientes destinados al aislamiento, demandó una inversión superior a $5.834 millones y atraviesa las últimas tareas antes de su puesta en funcionamiento.
20/08/2026 | 10:24Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la cárcel de Coronda.
El Gobierno de Santa Fe encara la etapa final de la construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda. La obra registra un 95% de avance y permitirá sumar 72 nuevas celdas al sistema penitenciario provincial.
Los trabajos cuentan con una inversión superior a los $5.834 millones y actualmente se concentran en las últimas intervenciones para completar las instalaciones. Entre ellas se encuentran el tendido eléctrico y de corrientes débiles, el ajuste de aberturas, la ejecución de cubiertas de chapa y la colocación de bachas en los patios.
FOTO: Construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la cárcel de Coronda.
El proyecto contempla cuatro pabellones independientes, cada uno con 18 celdas, además de sectores destinados a la guardia y habitaciones para los celadores. Las celdas estarán equipadas con cama de hormigón armado, inodoro y lavatorio antivandálicos de acero inoxidable, ducha y estantes.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el avance de la obra y la incorporación de nuevas plazas, mientras que la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria forma parte de la política de seguridad provincial. Además, el proyecto incluye nuevos tendidos troncales para los desagües cloacales y pluviales.
Lectura rápida
¿Qué se está construyendo en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda? Cuatro nuevos pabellones de aislamiento con 72 nuevas celdas.
¿Quiénes están involucrados en el proyecto? El Gobierno de Santa Fe, con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.
¿Cuándo se espera finalizar la construcción? La obra está en su etapa final con un avance del 95%.
¿Dónde se lleva a cabo esta construcción? En la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda, en la provincia de Santa Fe.
¿Por qué es importante este proyecto? Fortalece la infraestructura penitenciaria y forma parte de la política de seguridad provincial.