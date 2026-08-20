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Jorge Porcel Junior, contra Moria por el uso de la imagen de su padre: "Algo se puede hacer"

El hijo del recordado humorista dialogó con Cadena 3 Rosario y contó que consultará junto a sus abogados si corresponde avanzar judicialmente por las referencias a su padre dentro de la producción audiovisual.

20/08/2026 | 11:32Redacción Cadena 3 Rosario

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Jorge Porcel Junior contra la serie de Moria Casán.

FOTO: Jorge Porcel Junior contra la serie de Moria Casán.

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  1.

    Audio. Jorge Porcel Junior, contra Moria por el uso de la imagen de su padre: "Algo se puede hacer"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Jorge Porcel Junior analiza iniciar acciones legales contra la productora de la serie de Netflix sobre Moria Casán por las referencias a su padre, el recordado humorista Jorge Porcel. Según explicó en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, aunque en la producción no se menciona explícitamente el apellido, considera que la figura de su padre es reconocible por el contexto y por las características del personaje que aparece en la historia.

“Hoy vamos a ver la película con el equipo de abogados y vamos a ver qué figuras se aplican”, señaló Porcel Junior. El hijo del actor explicó que todavía no tomó una decisión y que será junto a sus patrocinantes legales que analizará si corresponde avanzar judicialmente por el uso de la imagen de su padre.

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Durante la entrevista, también rechazó las críticas que recibió por las acciones legales que inició o evalúa iniciar. Afirmó que existe una campaña para instalar que pretende “vivir de los juicios” y sostuvo que continúa trabajando con animaciones para fiestas, reuniones y distintos proyectos de streaming. “Yo no dejo de trabajar”, remarcó.

Porcel Junior aseguró además que ya existe otro proyecto relacionado con la figura de su padre que se encuentra judicializado. En ese sentido, sostuvo que continuará defendiendo los intereses vinculados con la imagen de Jorge Porcel y que aguardará el análisis de sus abogados para determinar los próximos pasos respecto de la serie de Netflix.

Durante la charla también recordó sus visitas a Rosario para realizar presencias en boliches y destacó el cariño que recibió de los rosarinos. Contó que tiene previsto regresar a la ciudad en las próximas semanas y aseguró que Rosario se convirtió en su “ciudad del interior favorita” por el trato que recibió durante sus presentaciones.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Quién está considerando acciones legales?
Jorge Porcel Junior está considerando iniciar acciones legales contra la productora de la serie de Netflix sobre Moria Casán.

¿Por qué evalúa acciones legales?
Porque considera que la figura de su padre, Jorge Porcel, es reconocible en la serie a pesar de que no se menciona su apellido.

¿Qué hará con sus abogados?
Evaluará junto a su equipo de abogados si corresponde avanzar judicialmente por el uso de la imagen de su padre.

¿Qué críticas ha recibido?
Ha rechazado críticas sobre una supuesta intención de “vivir de los juicios” y afirmó que sigue trabajando en otros proyectos.

¿Qué relación tiene con Rosario?
Jorge Porcel Junior ha recibido cariño de los rosarinos y considera a Rosario su “ciudad del interior favorita”.

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