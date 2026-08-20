Martín Palermo celebra la histórica clasificación de Platense a cuartos de la Copa Libertadores

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El entrenador Martín Palermo manifestó su orgullo tras la histórica clasificación de Platense a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de empatar 0-0 contra Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y vencerlo 7 a 6 en la tanda de penales.

"Una alegría muy grande", expresó Palermo, quien recordó un momento similar en su carrera como entrenador, cuando en 2014 avanzó a cuartos de final de la Libertadores con Arsenal tras definir una serie en Santiago de Chile.

El "Titán" destacó el carácter de un plantel que ha enfrentado meses difíciles en el torneo local y consideró que la clasificación es una recompensa para un grupo que continuó creyendo a pesar de los resultados adversos.

"El destino de ir a los penales nos jugó a favor. Merecido para unos chicos que venían, a lo largo de los últimos meses, más allá de que en la Copa estaban bien, no sucedía lo mismo en el campeonato. Esto es un premio a todo este grupo", indicó.

Platense logró resistir un partido muy parejo y tuvo una clara oportunidad para ganar en el cierre, cuando Nicolás "Diente" López estrelló un remate en el travesaño a los 43 minutos del segundo tiempo.

La clasificación se definió desde los doce pasos, donde Juan Pablo Cozzani se destacó, convirtiendo su propio penal y conteniendo el séptimo lanzamiento de Salvador Cordero, lo que desató el festejo del "Calamar".

Palermo también recordó la relevancia de su estreno en este nuevo ciclo, cuando Platense derrotó 1-0 a Independiente en Avellaneda, un resultado que funcionó como un impulso anímico para un plantel que venía golpeado.

"El partido con Independiente fue un estímulo sumamente importante", subrayó el entrenador, quien destacó la gran cantidad de compromisos que ha tenido que afrontar desde su llegada y la respuesta de sus futbolistas.

Además, remarcó que la eliminatoria ante Coquimbo siempre estuvo equilibrada y que el empate 1-1 conseguido en Vicente López dejó todo abierto para la revancha.

Este logro es aún más significativo, ya que Platense está disputando la primera Copa Libertadores de su historia y ya se encuentra entre los ocho mejores equipos del continente.

"Que lo disfruten, porque para el club y para nosotros es histórico", concluyó Palermo.

El próximo desafío será aún mayor: Fluminense de Brasil será el rival de Platense en cuartos de final, tras eliminar por penales a Independiente Rivadavia.

En un semestre que había comenzado complicado, Palermo encontró rápidamente un punto de inflexión desde su regreso y ahora lleva a Platense por un camino desconocido: el "Calamar" está entre los ocho mejores de América y aún desea seguir haciendo historia.