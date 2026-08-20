La relación entre Enrique y Meghan con la familia real: un recorrido por su regreso al Reino Unido

FOTO: Cronología de la relación de Enrique y Meghan con la familia real al volver al Reino Unido

LONDRES — El príncipe Enrique y su esposa, Meghan, han vuelto al Reino Unido, un hecho que parece señalar el fin de un distanciamiento prolongado con la familia real británica. Según informa The Daily Telegraph, la pareja no retomará sus roles como miembros activos de la realeza, pero su regreso permitirá que el rey Carlos III, actualmente en tratamiento por una forma no especificada de cáncer, pase más tiempo con sus nietos.

Desde que abandonaron sus deberes reales en 2020 y se trasladaron a Estados Unidos, Enrique y Meghan habían denunciado actitudes hostiles y racistas por parte de los medios y del entorno real. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido indicios de que la relación con la familia real podría estar mejorando.

A continuación, se presenta una cronología de los hitos más significativos en la relación entre Enrique, Meghan y la familia real británica.

Julio de 2016

Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle se conocen en una cita a ciegas organizada por un amigo en común.

8 de noviembre de 2016

El príncipe Enrique confirma su relación con Markle y critica la cobertura mediática, expresando preocupación por su seguridad. Sus declaraciones evocan el trágico fallecimiento de su madre, la princesa Diana, quien murió en un accidente automovilístico mientras era perseguida por la prensa.

27 de noviembre de 2017

Enrique y Meghan anuncian su compromiso.

19 de mayo de 2018

La pareja se casa en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor.

6 de mayo de 2019

Nace Archie, el primer hijo de Enrique y Meghan.

8 de enero de 2020

La pareja anuncia que planea dar un paso atrás como miembros de alto rango de la realeza, buscando su independencia financiera.

11 de febrero de 2021

Meghan gana una demanda por invasión de la privacidad contra Associated Newspapers por la publicación de una carta personal.

4 de junio de 2021

Nace Lilibet, la segunda hija de Enrique y Meghan.

10 de enero de 2023

Se publica el libro de memorias de Enrique, titulado "Spare", donde aborda sus experiencias personales y su relación con la familia real.

6 de mayo de 2023

El rey Carlos es coronado en una ceremonia en la Abadía de Westminster. Enrique asiste sin Meghan ni sus hijos.

10 de julio de 2026

Carlos recibe a Enrique y se reúne con su familia en un intento de reparar la relación.

19 de agosto de 2026

Se confirma que Enrique y Meghan regresarán al Reino Unido, aunque no retomarán sus funciones dentro de la familia real.