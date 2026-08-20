Piratas capturan un buque con armas turcas frente a la costa de Somalia

MOGADISCIO, Somalia — Un grupo de piratas ha secuestrado un buque de carga con bandera de Camerún frente a la costa de Puntland, Somalia, a inicios de esta semana. La embarcación, que transportaba armas turcas, fue llevada a la costa de Nugaal, según informó un funcionario somalí el jueves.

El buque, conocido como M/V LUTUF, fue capturado el lunes a aproximadamente 6.48 kilómetros (3.5 millas náuticas) de Marraya, en el distrito de Eyl, en Puntland. Esta información fue proporcionada a The Associated Press bajo la condición de anonimato, ya que el funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

El barco pertenece a Polar Movement Shipping y estaba transportando armamento destinado a una instalación de entrenamiento militar turca ubicada en Mogadiscio, así como equipos de comunicaciones y satelitales, según lo indicado por el funcionario.

La tripulación del buque está compuesta por diez miembros, entre los que se encuentran seis ciudadanos indios, un turco, un georgiano y dos guardias de seguridad serbios.

Hasta el momento, las autoridades turcas no han emitido declaraciones sobre el incidente. Un grupo de ocho piratas, que se sospecha son parte de una banda involucrada en el secuestro del M/V Sward el 26 de abril, llevó la embarcación hacia la costa cerca de Garmaal, en el distrito de Dangoroyo, en Puntland.

El funcionario también mencionó que dos embarcaciones de propiedad turca se acercaron al barco secuestrado, mientras que helicópteros y drones turcos sobrevolaban la zona. Se observó que una pequeña embarcación se aproximó al buque el martes y entregó khat, una planta estimulante comúnmente masticada en Somalia.

Posteriormente, tras el regreso de la embarcación a la costa, se registró un ataque aéreo que resultó en la muerte de cuatro hombres e hirió a otros dos. Sin embargo, no se ha podido verificar de manera independiente la naturaleza del ataque, quiénes lo llevaron a cabo y si los fallecidos estaban relacionados con el secuestro. La situación del LUTUF, su tripulación y su carga aún se desconoce, y The Associated Press no ha podido confirmar de forma independiente todos los detalles.