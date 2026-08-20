La CGT y movimientos sociales marchan al Ministerio de Economía contra el endeudamiento familiar

La protesta comenzará a las 14, con concentraciones en Paseo Colón y Estados Unidos y en Independencia y Paseo Colón, en Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, las columnas avanzarán hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, por lo que se esperan complicaciones en el tránsito en el centro porteño.

La convocatoria tiene como eje el deterioro de la situación crediticia de las familias. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

El organismo también registra 5,8 millones de personas con atrasos superiores a 90 días.

La UTEP planteó que muchas familias recurren al endeudamiento para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios. La organización advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a sectores vulnerables hacia préstamos informales y usurarios.

Desde la CGT también cuestionaron el impacto de la situación económica sobre los trabajadores. El cotitular de la central sindical, Cristian Jerónimo, sostuvo que existen alrededor de 20 millones de personas endeudadas y que unos 6 millones atraviesan una situación crítica.

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Según el dirigente, incluso trabajadores registrados tienen dificultades para sostener sus gastos: afirmó que muchos no llegan a fin de mes y tampoco alcanzan a cubrir sus necesidades hasta mediados del mes.

Mora en bancos, fintech y billeteras virtuales

El aumento de la morosidad también se refleja fuera del sistema bancario tradicional.

Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense señaló que el 33% de los deudores de fintech y billeteras virtuales registra algún nivel de mora. Además, el 56,6% de los hogares consultados aseguró haber tomado algún crédito durante el último año y, entre ellos, el 73,5% todavía mantiene deudas pendientes.

Por su parte, un relevamiento del CEPA ubicó la mora bancaria en 12,1% en abril de 2026, frente al 2,5% de noviembre de 2024. En las billeteras electrónicas, el indicador pasó del 7,3% al 29,6% durante el mismo período.

Otro sondeo, realizado por Management & Fit, indicó que más de la mitad de las familias argentinas enfrenta dificultades para cubrir sus ingresos. Entre esos hogares, el 71,9% recurre a algún tipo de endeudamiento.

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Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el destino de ese dinero. En lugar de utilizarse para financiar bienes durables o inversiones, buena parte de los préstamos se estaría destinando a cubrir gastos cotidianos y necesidades básicas.

Incluso la Fundación Pensar, vinculada al PRO, señaló que las familias se endeudan principalmente para afrontar gastos de supervivencia y no para realizar inversiones o adquirir bienes de mayor valor.