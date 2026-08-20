El Parque Industrial de Mar del Plata crece y advierte: “No todo lo va a resolver el mercado”

El Parque Industrial de Mar del Plata continúa expandiéndose y proyecta alcanzar los 8.000 puestos de trabajo formales durante 2027, en un contexto marcado por la incorporación de nuevas empresas y la ampliación de firmas que ya se encuentran radicadas en el predio.

Así lo aseguró a Cadena 3 Luis Emilio Terry Artusa, presidente del Parque Industrial de Mar del Plata y titular de Norgreen SA, durante la inauguración de un nuevo acceso destinado a mejorar la circulación y acompañar el crecimiento del complejo productivo.

“Estamos en permanente crecimiento desde hace 20 años. No hemos decrecido en ninguno de los años frente a cualquier crisis que haya sucedido. A veces parece que no fuera la realidad que vive todo el mundo, pero es nuestra realidad y lo tenemos que decir”, afirmó.

Actualmente, explicó, el parque reúne más de 7.200 empleos registrados. “Consideramos que de aquí a mediados o fines del año que viene vamos a llegar a los 8.000 empleados”, proyectó.

“No todo lo va a resolver el mercado”

Consultado por Cadena 3 sobre qué necesitan actualmente los industriales argentinos para continuar creciendo, Terry Artusa pidió, en primer término, condiciones que les permitan producir.

“Necesitamos fundamentalmente que nos dejen hacer lo que sabemos hacer”, afirmó.

Sin embargo, también planteó reparos frente a una apertura o desregulación absoluta de la economía y reclamó analizar las particularidades de cada actividad.

“Tenemos que desregular, estoy de acuerdo. Tenemos que facilitar todo, estoy de acuerdo, pero tenemos que ver muy bien cuáles son los sectores a los que tenemos que darles cierta protección”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que “no todo lo va a resolver el mercado” y señaló que incluso las economías desarrolladas mantienen mecanismos para protegerse frente a prácticas comerciales que pueden perjudicar a sectores productivos locales.

“En todos los países desarrollados hay ciertas barreras instauradas para proteger de malas prácticas que se utilizan en algunos países para ingresar comercialmente a otros. No todo es desregular todo”, planteó.

Para el presidente del Parque Industrial marplatense, el desafío pasa por encontrar un equilibrio: simplificar regulaciones y facilitar la inversión, pero identificar aquellas actividades que requieren reglas específicas para competir en condiciones similares frente a productos extranjeros.

La inauguración del nuevo acceso aparece así como una respuesta concreta a un parque que continúa sumando empresas, inversiones y trabajadores, pero también como parte de una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para sostener el crecimiento de la industria argentina.

Un nuevo acceso para un parque que crece

La incorporación de empresas comenzó también a generar nuevos desafíos de infraestructura. Hasta ahora, buena parte del tránsito debía ingresar desde la Ruta 88 y atravesar internamente el parque para llegar a determinados sectores.

“Tenemos un gran problema de tránsito dentro del parque industrial. Ingresar por la Ruta 88 y cruzar todo el parque para venir a este sector realmente nos complicaba, no solamente en el tránsito sino también en la seguridad”, explicó Terry Artusa.

El nuevo acceso busca ordenar la circulación, mejorar la seguridad y facilitar la llegada a las empresas instaladas en esa zona.

La obra fue financiada con participación de los propios empresarios del parque y contó con colaboración de distintos niveles del Estado.

“Fue una inversión que hicimos entre todos los empresarios. Tuvimos la colaboración de la Municipalidad, de Vialidad Provincial y Vialidad Municipal, y la inversión de los empresarios desde la comisión directiva del parque para lograr el acceso”, detalló.

Para su presidente, la infraestructura es también una manera de acompañar a quienes deciden invertir en Mar del Plata. Mencionó particularmente la instalación y expansión de compañías que realizaron fuertes desembolsos en ese sector del complejo y necesitaban mejores condiciones de acceso.

Más empresas y más trabajadores

Terry Artusa sostuvo que la evolución del parque durante las últimas dos décadas permite mostrar una cara de la actividad productiva que muchas veces queda opacada por las sucesivas crisis económicas.

El crecimiento, señaló, se explica por dos movimientos simultáneos: nuevas compañías que eligen instalarse y empresas ya radicadas que amplían sus operaciones.

“Tenemos la suerte de que estamos creciendo permanentemente en cantidad de empresas radicadas y en cantidad de personal utilizado”, indicó.

Ese proceso es el que llevó al parque a superar los 7.200 puestos laborales en blanco y sustenta la expectativa de sumar alrededor de 800 nuevos empleos durante el próximo año.

Informe de Agustín González, desde Mar del Plata.