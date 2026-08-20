La autopsia reveló cómo murió el nene de 6 años encontrado sin vida en Santa Fe

FOTO: Muerte de un niño en Santa Fe: madre detenida mientras se espera autopsia

La investigación por la muerte de Izán Aguirre, el nene de 6 años encontrado sin vida en una vivienda de San Justo, Santa Fe, sumó este jueves un dato clave: la autopsia determinó que el menor murió por asfixia.

El estudio forense fue realizado durante la mañana en la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe y permitió establecer la causa del fallecimiento, aunque todavía restan determinar las circunstancias concretas en las que se produjo.

Los investigadores sostuvieron que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento.

El resultado de la autopsia representa un avance central para la fiscal Daniela Montegrosso, que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda del barrio Reyes donde el niño fue encontrado muerto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La madre continúa detenida

La madre de Izán, una mujer de 22 años, permanece detenida mientras avanza la investigación. Había sido aprehendida luego de que un llamado al 911 alertara sobre una posible situación de violencia intrafamiliar.

Cuando los policías llegaron al domicilio, encontraron al niño ya sin vida y a su madre en el lugar.

Los primeros indicios habían llevado a los investigadores a poner el foco sobre la mujer, aunque la fiscalía todavía debe reunir elementos para determinar qué responsabilidad tuvo en la muerte.

El fiscal regional Jorge Nessier había señalado que una primera mirada de la investigación permitía considerar que la responsabilidad del hecho podía recaer sobre la madre, aunque remarcó que se trata de una pesquisa sin testigos presenciales y que era necesario completar las distintas pericias antes de avanzar con una imputación.

Buscan reconstruir qué pasó dentro de la casa

Con la causa de muerte ya establecida, ahora la investigación se concentra en determinar cómo se produjo la asfixia y quién pudo haber intervenido.

La Policía de Investigaciones y la División Criminalística trabajaron en la vivienda para preservar la escena y recolectar elementos que puedan aportar información.

Además, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona y tomaron testimonios para reconstruir los movimientos registrados antes y después de la muerte.

También fueron peritados teléfonos y otros dispositivos electrónicos vinculados con la investigación.

Uno de los datos que había llamado la atención de los investigadores era que, según los primeros elementos relevados, no surgían antecedentes oficiales de situaciones de violencia intrafamiliar entre la madre y el niño.

La fiscalía consultó a organismos municipales y provinciales, a la Comisaría de la Mujer y también a autoridades escolares. Según se informó, no existían registros previos que alertaran sobre una situación de violencia.

El niño estaba escolarizado y tampoco desde ese ámbito se habían reportado situaciones que despertaran sospechas.

Ahora, con la autopsia que confirmó que Izán murió por asfixia, la Justicia deberá establecer cómo ocurrió y avanzar sobre las responsabilidades en el caso.

Informe de Matías Arrieta.