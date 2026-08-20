FOTO: Los torneos de Grand Slam crean un concejo de jugadores para darles más voz en el tenis

NUEVA YORK — Los torneos de tenis más importantes del mundo, conocidos como Grand Slam, han formado un nuevo concejo de jugadores que permitirá a los tenistas tener una mayor voz en los temas que les afectan directamente. El Concejo Asesor de Jugadores de Grand Slam fue presentado el pasado jueves por el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Este consejo comenzará a operar después de la última competencia del año, que se celebrará la próxima semana en Nueva York.

Los tenistas han expresado su deseo de recibir una mayor parte de los ingresos generados por los Grand Slams, así como de contar con una representación más sólida en decisiones que les afectan, incluyendo temas de salud y pensiones. En un acto de protesta, algunos jugadores limitaron su interacción con los medios de comunicación durante el Abierto de Francia y Wimbledon. Entre ellos, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y la joven estrella Coco Gauff, quienes incluso amenazaron con boicotear los torneos si no se atendían sus demandas de compensación adecuada.

"Los Grand Slams son los eventos más importantes del año y son la prioridad para los jugadores. Es crucial que tengamos voz en los asuntos relacionados con estos torneos", afirmó Jessica Pegula, la número 3 del ranking femenino, en un comunicado.

El propósito del concejo es fortalecer la colaboración entre los torneos y los jugadores, enfocándose en la participación de estos últimos en las decisiones deportivas que se toman dentro de los eventos. Actualmente, los torneos y los jugadores están trabajando en la conformación y estructura del consejo, y se invitará a los tenistas a postularse para ocupar los diferentes cargos disponibles.

Además de abordar cuestiones que afectan a todos los Grand Slams en conjunto, el consejo también proporcionará un espacio para que los jugadores discutan temas específicos con cada torneo, tales como la distribución de los premios y el bienestar de los jugadores. El Abierto de Australia, el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos son organizados por entidades sin fines de lucro, mientras que Wimbledon es administrado por el club privado All England Club.

"Hemos escuchado el deseo de los jugadores de tener una mayor voz y este consejo asesor es un paso importante hacia una relación más sólida entre los Grand Slams y los jugadores. Esperamos trabajar juntos para elevar la experiencia de los jugadores, mejorar aún más los torneos de Grand Slam y garantizar que el deporte siga prosperando", expresó Deborah Jevans, presidenta del All England Club.