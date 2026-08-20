El Tribunal Supremo de Brasil amplía la protección de mujeres ante la violencia de género

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El Tribunal Supremo de Brasil ha fortalecido los mecanismos de protección destinados a las mujeres que sufren violencia de género, en un contexto en el que los femicidios continúan en aumento en el país.

En una decisión unánime tomada el miércoles, los diez magistrados de la corte establecieron que las medidas de protección contempladas en la legislación vigente deben ser aplicadas también en situaciones que no se limitan al ámbito conyugal.

De acuerdo con el fallo, estas medidas abarcan todas las formas de violencia contra las mujeres basada en el género, independientemente de que ocurran en el entorno doméstico, familiar o en relaciones íntimas, según se indicó en un comunicado del Tribunal, reportado por el sitio RFI y la Agencia Noticias Argentinas.

Las disposiciones incluyen, principalmente, la posibilidad de que un juez imponga una distancia de seguridad entre la víctima y el agresor denunciado.

Estas medidas están enmarcadas en la ley conocida como Maria da Penha, que entró en vigor en 2006 y fue nombrada en honor a una activista que sobrevivió a varios intentos de asesinato por parte de su esposo, entre ellos uno por electrocución, lo que le ocasionó una parálisis.

Hoy, después de veinte años de la ley Maria da Penha, la situación ha empeorado, expresó Carmen Lúcia, la única mujer en el Tribunal Supremo, durante la sesión.

Datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una ONG de referencia, revelan que el número de femicidios ha crecido un 14,5% en los últimos cinco años, alcanzando las 1.571 muertes en 2025, lo que equivale a más de cuatro muertes diarias.

En el marco de las elecciones presidenciales de octubre, los principales candidatos, el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el conservador Flávio Bolsonaro, han prometido defender los derechos de las mujeres durante el lanzamiento de sus campañas el domingo. El electorado femenino es considerado clave en estos comicios que se anticipan competitivos.

Agencia NA