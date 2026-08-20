Un sismo de 6,7 grados sacude los Andes peruanos sin reportes de daños hasta el momento

LIMA — Un fuerte sismo de magnitud 6,7 se registró el jueves en los Andes peruanos, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre daños o heridos. El evento sísmico ocurrió a las 13:00 hora local (1800 GMT) y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al noroeste de la ciudad de Upahuacho, situada en la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho. La profundidad del sismo fue de 66,7 kilómetros.

El temblor se sintió en diversas localidades del sur del Perú, incluyendo Ica y Arequipa. La frecuencia de sismos en el país se debe a su ubicación en el denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, donde se registra una actividad sísmica constante.

Es importante recordar que en 2007, un devastador terremoto de magnitud 7,9 en la región de Ica dejó cerca de 600 muertos, lo que resalta la necesidad de estar preparados ante estos fenómenos naturales.