Trump defiende los centros de datos a pesar de la creciente oposición en el ciclo electoral

WASHINGTON — En una reciente reunión en la Casa Blanca con líderes del sector de criptomonedas, el expresidente Donald Trump hizo declaraciones que son poco comunes entre los políticos en campaña. "Si yo fuera el alcalde de un pueblo o el gobernador de un estado, y tuviera la oportunidad de conseguir una gran planta, una planta de IA o un centro de datos, sin duda lo querría porque los empleos son enormes y el dinero que se paga, los impuestos que se pagan, son simplemente enormes", afirmó Trump.

Este mensaje contrasta con la creciente oposición que enfrentan los centros de datos, los cuales son fundamentales para la inteligencia artificial y la computación en la nube. Sin embargo, la construcción de estos complejos se ha estancado, ya que muchos votantes expresan su descontento por vivir cerca de ellos. De hecho, el brazo de campaña del Partido Republicano en el Senado ha alertado que la ira por los centros de datos, que son significativamente más grandes que un estadio de fútbol americano y consumen más energía que pequeñas ciudades, podría costarles escaños en las próximas elecciones.

La preocupación por los centros de datos abarca todo el espectro político. Los ciudadanos temen que estas instalaciones aumenten las facturas de electricidad, agoten los recursos hídricos, generen contaminación del aire y ruido, y alteren irreversiblemente la esencia de sus comunidades. Todo esto ocurre mientras los centros de datos se benefician de exenciones fiscales muy lucrativas de los estados que compiten por atraer sus inversiones.

Trump ha enmarcado la creación de centros de datos como un elemento clave para asegurar la supremacía de Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial frente a China. No obstante, también ha reconocido las preocupaciones sobre el incremento de las facturas eléctricas, señalando que "es lo justo" que las empresas asuman los costos asociados a su operación.

El expresidente sugirió que los centros de datos necesitan "un poco de ayuda de relaciones públicas". En los últimos meses, ha persuadido a grandes empresas tecnológicas para que firmen un compromiso voluntario para proteger a los consumidores de aumentos en las tarifas de servicios públicos relacionados con estos complejos, al tiempo que impulsa la agilización de procesos para que las empresas construyan sus propias plantas de energía.

Sin embargo, la construcción de estas plantas no es inmediata, y el entorno político para los candidatos en todo el país es complicado. Según James Henson, director del Texas Politics Project en la Universidad de Texas en Austin, "es otro ejemplo en que la Casa Blanca parece ser sorda. En el mejor de los casos sorda y en el peor, indiferente al interés de otros candidatos republicanos".

Oposición a los centros de datos en Ohio

Desde Nevada hasta Pensilvania, candidatos de ambos partidos han utilizado el tema de los centros de datos para atacar a sus oponentes. En Ohio, donde la contienda por el Senado es reñida, el Comité Nacional Republicano Senatorial advirtió que el senador Jon Husted podría perder su escaño debido a la controversia en torno a los centros de datos.

El candidato demócrata Sherrod Brown ha emitido anuncios en los que acusa a Husted de ser "el rostro de los centros de datos en Ohio", mientras que se recogen firmas para un referendo estatal que prohibiría su construcción. El memorando del comité republicano señala que este ha sido "un tema latente durante todo el ciclo electoral".

Brown ha capitalizado este descontento, afirmando que Husted representa los intereses de las grandes empresas a expensas de los votantes. Según el memorando, "si pierde y es por culpa de los centros de datos, los políticos de todo el país tomarán nota y se distanciarán de esos centros".

A pesar de la creciente oposición, la mayoría de los votantes registrados, según una encuesta de Fox News, se opone a la construcción de un centro de datos en su comunidad, aunque el tema no es prioritario en comparación con otras preocupaciones como el costo de vida.

Impacto en Nevada y Texas

En Nevada, el demócrata Aaron Ford ha vinculado rápidamente las declaraciones de Trump con el gobernador republicano Joe Lombardo, argumentando que ambos son "los mayores fanáticos de los centros de datos" y que solo buscan satisfacer a sus "amigos multimillonarios" mientras los ciudadanos locales sufren las consecuencias.

Ford ha propuesto detener nuevas exenciones fiscales para estos centros, que actualmente suman 200 millones de dólares, y ha prometido auditar proyectos existentes para asegurarse de que cumplan con sus promesas. También ha enfatizado que los centros de datos deben pagar su electricidad y no agotar el suministro de agua.

En Texas, el gobernador Greg Abbott ha cambiado su enfoque respecto a los centros de datos, después de haber celebrado una inversión significativa de Google en el estado. Recientemente, ha prometido implementar medidas más estrictas, como eliminar exenciones fiscales y revisar el consumo de energía de los proyectos en curso. Trump criticó esta decisión, afirmando que "es un error".

Mientras Trump continúa defendiendo los centros de datos, incluso algunos de sus aliados utilizan este tema para atacar políticamente. En Wisconsin, el representante republicano Tom Tiffany lanzó un anuncio que critica a su rival demócrata David Crowley por sus posturas sobre los centros de datos, señalando que Crowley busca convertir al estado en un centro de IA.

Ambos candidatos han coincidido en que no apoyan una moratoria sobre la construcción de nuevos centros, pero han pedido regulaciones más estrictas. Crowley, apoyado por el grupo ambiental Clean Wisconsin, ha desestimado los ataques de Tiffany, señalando que este intenta desviar la atención de su propio historial de votos en el Congreso.