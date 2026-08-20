Milei retuiteó mensajes que ponen en duda el ataque a la expareja de Cerimedo: "Eran los copitos"

El presidente Javier Milei volvió a tomar posición sobre el caso que involucra a su exasesor Fernando Cerimedo, aunque esta vez lo hizo a través de las redes sociales. El mandatario republicó en X al menos una docena de mensajes que ponen en duda el ataque a tiros contra Nadia Beller, expareja del consultor argentino, y plantean la posibilidad de que se trate de una operación política.

Los posteos fueron difundidos por dirigentes e influencers vinculados al oficialismo, entre ellos la diputada Lilia Lemoine, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y el influencer Fran Fijap.

Uno de los mensajes que compartió Milei sintetizó las sospechas planteadas en redes con una frase provocadora: “Cuatro balazos. Y se cura con curitas. No eran sicarios. Eran los copitos”.

Las publicaciones cuestionan principalmente las características de las heridas de Beller, el momento en que fue asistida y las circunstancias que rodearon el ataque ocurrido el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Las dudas que instalaron los mensajes

Uno de los posteos republicados por el Presidente fue el de Fran Fijap, quien planteó que podría tratarse de una “opereta boliviana” y cuestionó la diferencia entre el horario en que se habría solicitado una ambulancia y el momento del ataque.

Otro usuario puso el foco en las heridas y sostuvo que no resultaría compatible con la gravedad que, según la víctima, tuvo el episodio.

También fue compartido por Milei el mensaje de un profesional que trabaja en terapia intensiva, quien cuestionó desde su experiencia médica la posibilidad de que una persona con cuatro impactos de arma de fuego en cuello y tronco pudiera encontrarse en las condiciones que mostró Beller horas después del ataque.

Las publicaciones no constituyen conclusiones de la investigación judicial, sino cuestionamientos difundidos en redes sociales y retomados por el Presidente.

Lilia Lemoine también cuestionó el ataque

Entre los mensajes replicados por Milei aparecen varios de Lilia Lemoine, quien se refirió directamente a la versión de Beller y utilizó la expresión “opereta”.

La diputada también vinculó el episodio con dirigentes y periodistas opositores al Gobierno y mencionó supuestas operaciones de desinformación rusas en América Latina.

En otro de los mensajes difundidos por la legisladora, resumió su interpretación con una fórmula que luego también compartió Milei: “El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido”.

De esta manera, el Presidente no realizó una acusación directa propia contra Beller, pero su decisión de republicar los mensajes dejó expuesto su respaldo a los cuestionamientos que ponen bajo sospecha la versión del ataque.

Qué ocurrió con Nadia Beller

Beller fue atacada a tiros el lunes por la noche cuando se encontraba en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la investigación, dos hombres vestidos como repartidores de comida le dispararon y luego escaparon.

La mujer fue trasladada a una clínica, donde recibió atención médica.

El parte de la Clínica de las Américas, difundido posteriormente, consignó que Beller sufrió “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego” en distintas partes del cuerpo y que debió ser intervenida de urgencia.

Ese informe médico contradice uno de los principales cuestionamientos difundidos por la defensa de Cerimedo y por los usuarios que ponen en duda el ataque: la existencia misma de heridas provocadas por disparos.

La Justicia boliviana investiga ahora quiénes fueron los autores materiales y quién pudo haber ordenado el ataque.

Cerimedo continúa detenido en Bolivia

El caso derivó en la detención de Fernando Cerimedo, quien fue asesor de Milei durante la campaña presidencial de 2023 y posteriormente trabajó como asesor del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto de Viru Viru, cuando estaba a punto de abordar un vuelo hacia Buenos Aires.

La Fiscalía boliviana lo investiga por tentativa de femicidio y solicitó que permanezca detenido durante 180 días mientras avanza la investigación.

El caso quedó ahora atravesado por una fuerte disputa política: mientras la investigación judicial busca determinar qué ocurrió con Beller y quién estuvo detrás del ataque, Milei y dirigentes de su espacio comenzaron a instalar públicamente dudas sobre la versión de la víctima.