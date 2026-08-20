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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú: se sintió con fuerza en Ayacucho

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 se registró este jueves a las 13 en la región de Ayacucho, en el centro de Perú, y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

20/08/2026 | 15:51Redacción Cadena 3

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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú: se sintió con fuerza en Ayacucho.

FOTO: Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú: se sintió con fuerza en Ayacucho.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú: se sintió con fuerza en Ayacucho.

FOTO: Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú: se sintió con fuerza en Ayacucho.

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El movimiento telúrico fue informado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que ubicó el foco a 108 kilómetros de profundidad. Por el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración.

La profundidad del terremoto hizo que el movimiento fuera percibido en distintas regiones del país. El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que, pese a la magnitud, la distancia del epicentro respecto de la superficie reduce la posibilidad de que se produzcan daños importantes.

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El especialista señaló además que el sismo tuvo un movimiento de características ondulantes y advirtió que, debido a su magnitud, podrían registrarse desprendimientos en algunas carreteras.

No hay riesgo de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el terremoto no generó riesgo de tsunami en el litoral peruano.

El evento fue registrado a las 13 y, de acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0568, tuvo una magnitud de 7,2, con epicentro localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y contar con una mochila de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas.

El terremoto ocurrió diez días después del fuerte sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia y dejó cientos de víctimas, aunque ambos fenómenos corresponden a eventos sísmicos independientes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un terremoto fue registrado por el IGP con una magnitud de 7,2.

¿Quién informó sobre el terremoto? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) fue el encargado de informar sobre el movimiento telúrico.

¿Cuándo sucedió el evento? El terremoto ocurrió a las 13 y fue reportado diez días después de otro sismo en Colombia.

¿Dónde se localizó el epicentro? El epicentro del terremoto fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora.

¿Por qué no hay riesgo de tsunami? La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el terremoto no generó riesgo de tsunami.

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