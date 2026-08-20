Paraguay celebra 90 años de inmigración japonesa con visita de príncipes herederos de Japón

FOTO: Peña recibe a los príncipes herederos de Japón en una visita por los 90 años de inmigración japonesa

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dio la bienvenida el jueves a los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, durante su gira oficial para celebrar los 90 años de la inmigración japonesa al país.

La pareja imperial llegó a Asunción para una visita que se extenderá por ocho días, marcando dos décadas desde su anterior visita en 2006, donde participaron en los festejos por los 70 años de la llegada de los primeros inmigrantes nipones.

"La llegada de japoneses hace 90 años ha contribuido de manera importante con el desarrollo del Paraguay. Por eso nosotros los recibimos hoy con mucha gratitud", expresó Peña en un comunicado oficial.

Los príncipes fueron recibidos en el Palacio de Gobierno, donde mantuvieron una reunión con el mandatario paraguayo. Durante el encuentro, reafirmaron los "lazos históricos" entre Paraguay y Japón, y discutieron oportunidades futuras. "Sabemos que los mejores años de nuestra relación entre Paraguay y Japón están todavía por venir", afirmó el presidente.

La agenda de la pareja imperial incluirá celebraciones en diferentes localidades, como Iguazú y La Colmena, donde se estableció la primera colonia japonesa en el país. Este pequeño pueblo, que cuenta con poco más de 5.000 habitantes, fue el lugar de llegada de los primeros inmigrantes japoneses en 1936, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La inmigración se reanudó en 1953 y alcanzó su pico en la década de 1960, según datos proporcionados por la embajada paraguaya en Japón.

La Presidencia de Paraguay destacó en un comunicado los "importantes aportes" de la comunidad japonesa al desarrollo productivo del país. Se estima que la comunidad "nikkei", término que se utiliza para referirse a los inmigrantes japoneses y sus descendientes, cuenta hoy con alrededor de 10.000 miembros en Paraguay.

En los próximos días, se llevarán a cabo una serie de actos conmemorativos para celebrar los noventa años de historia conjunta. Esta tarde, Peña y los príncipes participarán en el acto de embanderamiento de una draga donada a Paraguay por Japón, mientras que el viernes se realizarán varios eventos y festejos que reunirán a representantes de la comunidad japonesa y autoridades de ambos países.

El príncipe Akishino también expresó su deseo de reencontrarse con sus compatriotas durante esta visita para agradecerles por su papel como puente entre ambas naciones. "Quienes emigraron de Japón son personas mayores. Durante la visita, espero escuchar sus historias y reunirme con las generaciones más jóvenes, incluyendo la segunda y la tercera", comentó en una rueda de prensa previa al viaje.