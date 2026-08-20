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Mastantuono tuvo su presentación en Fiorentina y afirmó que su llegada a Italia no es una revancha

El delantero argentino, que vivió una temporada complicada en el Real Madrid, busca recuperar su mejor nivel en la Fiorentina y contribuir al crecimiento del club italiano.

20/08/2026 | 14:51Redacción Cadena 3

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Franco Mastantuono fue presentado de manera oficial en la Fiorentina.

FOTO: Franco Mastantuono fue presentado de manera oficial en la Fiorentina.

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El delantero surgido en River, Franco Mastantuono, tuvo su presentación oficial con la Fiorentina en conferencia de prensa, donde abordó diversos temas, incluyendo su elección del equipo italiano, su etapa en el Real Madrid y la historia de Gabriel Batistuta en la "Viola".

Mastantuono fue consultado sobre su paso por el Real Madrid antes de llegar a préstamo al club italiano: "En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos; no fue un año fácil, pero estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre se puede ser mejor".

Además, agregó detalles sobre su situación actual y cómo enfrenta el desafío de ser jugador de la Fiorentina: "No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina"; a su vez, destacó que las conversaciones con "La Casa Blanca" sobre su salida fueron, en términos, "muy cordiales y amistosas".

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Al inicio de la conferencia, Mastantuono fue consultado sobre qué lo sedujo para llegar a la Fiorentina entre tantas otras ofertas del fútbol italiano: "El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo, y para hacerlo yo también era muy importante venir a un equipo como este; estoy muy contento de la decisión".

También reveló que habló con jugadores que han pasado por el club: "Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé", reiterando que eligió a la Fiorentina por ser "un club grande con mucha historia".

El argentino describió las sensaciones que experimentó al llegar a la ciudad italiana: "Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina".

Por último, al estar en un club tan icónico como la Fiorentina, no pudo evitar mencionar a uno de los máximos ídolos del club: "Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble".

Lectura rápida

¿Quién es Franco Mastantuono?
Es un delantero argentino que se formó en River y recientemente se unió a la Fiorentina.

¿Cuál fue su experiencia en el Real Madrid?
Tuvo una temporada complicada, pero considera que fue una oportunidad de aprendizaje.

¿Qué dijo sobre su llegada a la Fiorentina?
Describió su llegada como una oportunidad y no una revancha, buscando demostrar su calidad.

¿Por qué eligió la Fiorentina?
Se sintió atraído por el proyecto del club y por las recomendaciones de otros jugadores.

¿Qué opina sobre Gabriel Batistuta?
Lo considera un ídolo del club y destaca su increíble trayectoria en la Fiorentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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