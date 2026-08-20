Comunicación, periodismo y ciencia: la UNC reúne expertos para debatir nuevos desafíos profesionales

La Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) será sede de las Jornadas Internacionales “Debates en torno a los procesos de profesionalización de los campos de la comunicación, el periodismo y la comunicación de las ciencias en América Latina”, que se desarrollarán el jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2026.

La propuesta busca generar un espacio de discusión académica e interdisciplinaria sobre los cambios que atraviesan las profesiones vinculadas con la comunicación, el periodismo y la comunicación pública de las ciencias en América Latina.

El encuentro reunirá a estudiantes de grado y posgrado, docentes, investigadores y profesionales de áreas vinculadas con la comunicación, el periodismo, la comunicación pública de las ciencias, la sociología del trabajo y las profesiones y el derecho laboral.

Un debate sobre las nuevas formas de ejercer la profesión

Las jornadas apuntan a analizar las problemáticas actuales del campo profesional desde diferentes perspectivas teóricas, metodológicas y empíricas.

Entre los enfoques previstos se encuentran la sociología del trabajo y de las profesiones, la economía política de los medios de comunicación, el derecho laboral y la comunicación pública de las ciencias.

La iniciativa surge a partir del trabajo conjunto de dos líneas de investigación desarrolladas en el Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación (CiPeCo) de la FCC: los proyectos CONSOLIDAR “Narrativas en (con)versación: la comunicación de las prácticas de cuidado de la salud y el ambiente desde perspectivas feministas y situadas” y “Nuevas configuraciones profesionales de comunicadores en un contexto pospandémico”.

Además, el encuentro pretende trasladar estas discusiones al ámbito de la formación universitaria y generar un diálogo con las cátedras y espacios académicos que abordan la comunicación y el periodismo.

En particular, se vinculará con Introducción a la Comunicación Social, de primer año de la carrera, y el Seminario Opcional de Periodismo Científico. También participará la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, una propuesta cogestionada por la FCC y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMaF) de la UNC.

Tres paneles, un conversatorio y mesas de trabajo

El programa contempla tres paneles de expertos, un conversatorio y dos mesas de trabajo, distribuidos durante las dos jornadas.

Las actividades tendrán un formato híbrido durante las mañanas, mientras que las propuestas de la tarde serán completamente virtuales.

Los Paneles 1 y 3 y las mesas de trabajo se desarrollarán por la mañana y podrán seguirse de manera híbrida a través del canal institucional de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Por la tarde se realizarán el Panel 2 y el conversatorio, ambos en modalidad totalmente remota y con transmisión por el mismo canal.

El encuentro tendrá alcance internacional y buscará poner en diálogo experiencias y perspectivas sobre la transformación de los campos profesionales de la comunicación en América Latina, con especial atención a los desafíos que enfrentan quienes trabajan en periodismo y comunicación pública de las ciencias.

La iniciativa también apunta a aportar nuevas herramientas para pensar la formación de los futuros profesionales y las condiciones laborales y profesionales en las que se desarrolla actualmente la actividad.