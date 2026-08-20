Explosivo: conocé la grilla completa para el Cosquín Rock 2027

El Cosquín Rock confirmó su grilla completa de artistas para su edición 2027, programada para el fin de semana del 6 y 7 de febrero en el habitual predio del Aeródromo de Santa María de Punilla.

Este jueves se dieron a conocer los artistas y bandas confirmados, en una nómina que combina referentes históricos del rock nacional, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros.

Entre los nombres del rock argentino se destacan Ciro y los Persas, Los Auténticos Decadentes, Tan Biónica y Divididos. La lista de bandas consolidadas se completa con Catupecu Machu —con Fernando Ruiz Díaz al frente—, Babasónicos y los platenses de El Mató a un Policía Motorizado. Representando al reggae nacional, también se confirmó el regreso de Los Cafres.

El anuncio incluyó importantes novedades internacionales: el cantautor uruguayo Jorge Drexler participará por primera vez en el Cosquín Rock, mientras que el músico estadounidense Jack Johnson se suma como otra de las atracciones estelares del encuentro.

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La grilla también contempla espacio para la escena emergente con Silvestre y La Naranja, la propuesta del heavy metal de la mano de La H No Murió —proyecto tributo a Hermética integrado por Claudio O'Connor y el "Tano" Romano— y la presencia de la música popular cordobesa y los contenidos digitales a través de la presentación conjunta de Q' Lokura y Un Poco de Ruido.

El listado completo:

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