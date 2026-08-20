Explosivo: conocé la grilla completa para el Cosquín Rock 2027
El festival anunció el primer adelanto de su grilla para el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla, con nombres consagrados, sorpresas internacionales y ritmo de cuarteto.
20/08/2026 | 12:00Redacción Cadena 3
FOTO: El Cosquín Rock volverá a rugir en 2027.
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Audio. El cuarteto, presente en el Cosquín Rock: los primeros confirmados para la edición 2027
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El Cosquín Rock confirmó su grilla completa de artistas para su edición 2027, programada para el fin de semana del 6 y 7 de febrero en el habitual predio del Aeródromo de Santa María de Punilla.
Este jueves se dieron a conocer los artistas y bandas confirmados, en una nómina que combina referentes históricos del rock nacional, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros.
Entre los nombres del rock argentino se destacan Ciro y los Persas, Los Auténticos Decadentes, Tan Biónica y Divididos. La lista de bandas consolidadas se completa con Catupecu Machu —con Fernando Ruiz Díaz al frente—, Babasónicos y los platenses de El Mató a un Policía Motorizado. Representando al reggae nacional, también se confirmó el regreso de Los Cafres.
El anuncio incluyó importantes novedades internacionales: el cantautor uruguayo Jorge Drexler participará por primera vez en el Cosquín Rock, mientras que el músico estadounidense Jack Johnson se suma como otra de las atracciones estelares del encuentro.
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La grilla también contempla espacio para la escena emergente con Silvestre y La Naranja, la propuesta del heavy metal de la mano de La H No Murió —proyecto tributo a Hermética integrado por Claudio O'Connor y el "Tano" Romano— y la presencia de la música popular cordobesa y los contenidos digitales a través de la presentación conjunta de Q' Lokura y Un Poco de Ruido.
El listado completo:
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Música. De la escuela de música al Cosquín Rock: "Cada Cual" ganó el concurso de bandas
Lula Martínez, voz del grupo santafesino, dialogó con José Palazzo tras ganar el certamen "Sacamos las bandas del garaje" de Cadena 3 y Cosquín Rock Radio. Tocarán en la edición 2027 del Festival.
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Lectura rápida
¿Qué evento se está anunciando? La edición 2027 del Cosquín Rock.
¿Quiénes son algunos de los artistas confirmados? Ciro y los Persas, Divididos, Jorge Drexler y Jack Johnson.
¿Cuándo se llevará a cabo? El 6 y 7 de febrero de 2027.
¿Dónde se realizará el festival? En el Aeródromo de Santa María de Punilla.
¿Por qué es relevante este anuncio? Revela un adelanto del line-up y la inclusión de artistas de diversos géneros.