FOTO: Talleres tomó una decisión sobre Catalán y Sforza: volverán a entrenarse con el plantel.

Talleres definió el futuro inmediato de Matías Catalán y Juan Sforza: ambos futbolistas volverán a entrenarse junto al plantel profesional luego de haber trabajado separados durante los últimos días.

La decisión fue comunicada este jueves por el club de barrio Jardín, que determinó que los jugadores se reincorporen a la dinámica del equipo y vuelvan a quedar a disposición del cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli.

Catalán y Sforza habían permanecido apartados del grupo mientras aguardaban una resolución sobre sus respectivas situaciones. Durante ese período, continuaron con tareas supervisadas en el CARD, con el objetivo de mantener su preparación física y profesional.

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El Club ha resuelto que Matías Catalán y Juan Sforza se reincorporen a la dinámica del plantel profesional ?? https://t.co/IIn1kDHXCO pic.twitter.com/bHnounyiTK — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 20, 2026

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Vuelven a trabajar con el plantel

A través de un comunicado, Talleres informó que resolvió que ambos futbolistas “se reincorporen a la dinámica del plantel profesional”.

El club destacó que durante el tiempo en el que trabajaron de manera diferenciada los jugadores mantuvieron su preparación y compromiso profesional bajo supervisión.

Con la nueva determinación, Catalán y Sforza retomarán los entrenamientos junto al resto del plantel superior y quedarán nuevamente bajo las órdenes de Sampaoli.

La decisión marca un cambio en la situación de ambos jugadores, que hasta ahora se encontraban entrenando por separado mientras se analizaban sus próximos pasos.

El mensaje de Talleres

La institución remarcó que la decisión fue tomada “poniendo por delante los intereses de Talleres” y planteó la reincorporación como un punto de partida para dejar atrás la situación de los últimos días.

“Es momento de mirar hacia adelante y trabajar todos juntos por el mismo objetivo”, expresó el club en su comunicación oficial.

De esta manera, Catalán y Sforza vuelven a formar parte de la dinámica cotidiana del plantel profesional y estarán nuevamente bajo la consideración del entrenador para las próximas actividades del equipo.