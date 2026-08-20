De la Espriella presenta cúpula militar y exige liberar a Colombia del narcoterrorismo

FOTO: De la Espriella presenta su cúpula militar y le ordena "liberar" a Colombia del "narcoterrorismo"

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella dio a conocer el jueves a su nueva cúpula militar, a la que confió la misión de "liberar a Colombia del crimen" y el "narcoterrorismo". Esta presentación se alinea con su compromiso de priorizar la seguridad durante su mandato.

"Cumplo la palabra que dije en campaña designando a una cúpula de nuestras fuerzas militares absolutamente extraordinaria que nos va a llevar, con la ayuda de Dios, a ganarle de manera decidida y contundente la guerra al crimen, al narcoterrorismo", afirmó De la Espriella en una declaración a la prensa desde Barranquilla, en el Caribe colombiano.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez asumirá el mando del Ejército, mientras que el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla liderará la Armada Nacional y el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa estará al frente de la Fuerza Aeroespacial.

Como comandante general de las Fuerzas Armadas, fue designado el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, quien había sido retirado de un alto cargo en junio durante la administración de Gustavo Petro, debido a una controversia por sus declaraciones sobre presiones de grupos armados ilegales en las elecciones presidenciales.

De la Espriella ganó las elecciones en agosto, prometiendo mano dura contra los grupos armados ilegales y criticando las mesas de negociación de paz impulsadas por Petro, considerándolas fracasadas.

"Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado; la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes", añadió el conservador De la Espriella.

El mandatario destacó que los ilegales tienen una "última oportunidad" para someterse a la ley, de lo contrario, serán "dados de baja".

A pesar de un acuerdo de paz firmado hace una década con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país enfrenta aún la presencia de múltiples grupos armados ilegales. Aunque esta guerrilla se desarmó, el vacío territorial fue ocupado por otros grupos ilegales, incluidas disidencias de las FARC, que luchan por controlar las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

De la Espriella, apodado "El Tigre", cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump, quien lo respaldó durante su campaña, para implementar su estrategia de seguridad, que incluye la lucha antinarcóticos.

Tras asumir el poder el 7 de agosto, el Departamento de Estado estadounidense anunció su intención de colaborar con el Congreso para anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares para Colombia. Este paquete está destinado a apoyar al nuevo gobierno en su lucha contra el "narcoterrorismo transnacional" y fortalecer los lazos económicos.