Lanzan una aplicación para encontrar perros perdidos de manera colaborativa
La plataforma funciona de manera colaborativa: permite reportar tanto una mascota perdida como una encontrada.
20/08/2026 | 18:02Redacción Cadena 3
FOTO: Perros perdidos.
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Audio. Lanzan una aplicación para encontrar perros perdidos de manera colaborativa
Viva la Radio
Sebastián, creador de la aplicación Chicho, explicó en Cadena 3 cómo funciona esta herramienta gratuita pensada para facilitar la búsqueda de animales extraviados y el reporte de aquellos que aparecen en la calle.
La app nació de una experiencia personal. “Sale de la vivencia de uno, de cuando se te pierde la mascota y no sabés qué hacer”, contó a Cadena 3 el creador.
Frente a la habitual práctica de publicar el mismo aviso en múltiples grupos de Facebook, que luego quedan desactualizados, Chicho centraliza la información en un solo lugar.
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La plataforma funciona de manera colaborativa: permite reportar tanto una mascota perdida como una encontrada. El usuario sube una foto, datos del animal, lugar y horario. La aplicación cruza esa información con los reportes de la zona y puede sugerir coincidencias de inmediato.
También permite activar notificaciones por localidad, convirtiendo a los usuarios en “guardianes de zona”.
Actualmente Chicho está disponible de forma gratuita a través de la web chicho.ar, compatible con Android y iPhone. Todavía no figura en las tiendas oficiales porque se encuentra en etapa de aprobación (lleva poco más de un mes y medio de funcionamiento). También se la puede seguir en Instagram como @chicho.ar.
La aplicación contempla perros, gatos y una categoría “otros”. Ya se registraron casos como el de una cacatúa llamada Pipa, en Paraná (Entre Ríos).
Por el momento no incluye sección de adopción. “Es un tema delicado al que le damos mucha importancia. Está pensado para otras etapas”, aclaró el creador. Sí se han registrado casos en los que animales encontrados pasan a tránsito y luego a adopción cuando nadie los reclama.
Entrevista de Viva la Radio.
Lectura rápida
¿Qué es Chicho? Es una aplicación gratuita para facilitar la búsqueda de animales extraviados y el reporte de aquellos que aparecen en la calle.
¿Quién creó Chicho? La aplicación fue creada por Sebastián, quien compartió su experiencia personal en el desarrollo de la herramienta.
¿Cuándo se lanzó Chicho? La aplicación lleva poco más de un mes y medio de funcionamiento y aún está en etapa de aprobación.
¿Dónde se puede acceder a Chicho? Está disponible a través de la web chicho.ar y es compatible con Android y iPhone.
¿Por qué no incluye sección de adopción? El creador mencionó que la adopción es un tema delicado y que la aplicación está pensada para otras etapas.