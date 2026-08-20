En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Agostina Brunetti

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Lanzan una aplicación para encontrar perros perdidos de manera colaborativa

La plataforma funciona de manera colaborativa: permite reportar tanto una mascota perdida como una encontrada.   

20/08/2026 | 18:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Perros perdidos.

FOTO: Perros perdidos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Lanzan una aplicación para encontrar perros perdidos de manera colaborativa

    Viva la Radio

    Episodios

Sebastián, creador de la aplicación Chicho, explicó en Cadena 3 cómo funciona esta herramienta gratuita pensada para facilitar la búsqueda de animales extraviados y el reporte de aquellos que aparecen en la calle.

La app nació de una experiencia personal. “Sale de la vivencia de uno, de cuando se te pierde la mascota y no sabés qué hacer”, contó a Cadena 3 el creador. 

Frente a la habitual práctica de publicar el mismo aviso en múltiples grupos de Facebook, que luego quedan desactualizados, Chicho centraliza la información en un solo lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La plataforma funciona de manera colaborativa: permite reportar tanto una mascota perdida como una encontrada. El usuario sube una foto, datos del animal, lugar y horario. La aplicación cruza esa información con los reportes de la zona y puede sugerir coincidencias de inmediato. 

También permite activar notificaciones por localidad, convirtiendo a los usuarios en “guardianes de zona”.

Actualmente Chicho está disponible de forma gratuita a través de la web chicho.ar, compatible con Android y iPhone. Todavía no figura en las tiendas oficiales porque se encuentra en etapa de aprobación (lleva poco más de un mes y medio de funcionamiento). También se la puede seguir en Instagram como @chicho.ar.

La aplicación contempla perros, gatos y una categoría “otros”. Ya se registraron casos como el de una cacatúa llamada Pipa, en Paraná (Entre Ríos). 

Por el momento no incluye sección de adopción. “Es un tema delicado al que le damos mucha importancia. Está pensado para otras etapas”, aclaró el creador. Sí se han registrado casos en los que animales encontrados pasan a tránsito y luego a adopción cuando nadie los reclama.

Entrevista de Viva la Radio.

Lectura rápida

¿Qué es Chicho? Es una aplicación gratuita para facilitar la búsqueda de animales extraviados y el reporte de aquellos que aparecen en la calle.

¿Quién creó Chicho? La aplicación fue creada por Sebastián, quien compartió su experiencia personal en el desarrollo de la herramienta.

¿Cuándo se lanzó Chicho? La aplicación lleva poco más de un mes y medio de funcionamiento y aún está en etapa de aprobación.

¿Dónde se puede acceder a Chicho? Está disponible a través de la web chicho.ar y es compatible con Android y iPhone.

¿Por qué no incluye sección de adopción? El creador mencionó que la adopción es un tema delicado y que la aplicación está pensada para otras etapas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf