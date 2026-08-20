Rally Cordobés: Presentaron oficialmente la 6° fecha que se corre en Villa María este fin de semana
El Museo del Automóvil "Don Iris" fué el lugar indicado para iniciar la cuenta regresiva hacia el fin de semana donde se esperan mas de 80 tripulaciones. VIDEO
20/08/2026 | 15:46Redacción Cadena 3
FOTO: Alejandro Mana, Eduardo Acastello, Gustavo Beccaría y Alberto Fenoglio en Villa María
Se realizó la Conferencia de Prensa de lanzamiento del Rally Villa María 2026, competencia correspondiente a la 6ª fecha del Campeonato de Rally Cordobés, que se disputará del 21 al 23 de agosto.
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El encuentro contó con la presencia de Gustavo Beccaria, presidente de Rally Cordobés; Eduardo Accastello, intendente de Villa María, quién estuvo acompañado por Alejandro Mana (presidente del Ente Villa María Deporte y Turismo) ; Federico Quiñónez, intendente de Silvio Pellico; Alberto Gigli, intendente de Alto Alegre; y Alberto Fenoglio, responsable del Museo del Automóvil Don Iris.
Autoridades, instituciones y representantes de la organización compartieron los principales detalles de una nueva fecha que tendrá como protagonistas a Villa María y a las localidades de la región.
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El Rally Cordobés continúa fortaleciendo su vínculo con cada comunidad, llevando el deporte motor a nuevos escenarios y generando una competencia que trasciende lo deportivo.
-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Imágen: Prensa Rally Cordobés/Pepe Martino