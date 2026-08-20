Rally Cordobés: Presentaron oficialmente la 6° fecha que se corre en Villa María este fin de semana

Se realizó la Conferencia de Prensa de lanzamiento del Rally Villa María 2026, competencia correspondiente a la 6ª fecha del Campeonato de Rally Cordobés, que se disputará del 21 al 23 de agosto.

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El encuentro contó con la presencia de Gustavo Beccaria, presidente de Rally Cordobés; Eduardo Accastello, intendente de Villa María, quién estuvo acompañado por Alejandro Mana (presidente del Ente Villa María Deporte y Turismo) ; Federico Quiñónez, intendente de Silvio Pellico; Alberto Gigli, intendente de Alto Alegre; y Alberto Fenoglio, responsable del Museo del Automóvil Don Iris.

Autoridades, instituciones y representantes de la organización compartieron los principales detalles de una nueva fecha que tendrá como protagonistas a Villa María y a las localidades de la región.

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El Rally Cordobés continúa fortaleciendo su vínculo con cada comunidad, llevando el deporte motor a nuevos escenarios y generando una competencia que trasciende lo deportivo.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Imágen: Prensa Rally Cordobés/Pepe Martino