MILÁN, Italia — Italia enfrenta un periodo de intenso calor, y diversas cuentas en redes sociales han distorsionado la información sobre el efecto en la producción del queso Parmigiano Reggiano y su almacenamiento en bancos regionales que utilizan las ruedas como garantía para préstamos.

Este famoso queso se produce bajo estrictas regulaciones en la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia. La leche utilizada proviene de ganado alimentado exclusivamente con forraje local, y su maduración puede durar entre 12 y 40 meses.

Para facilitar la gestión del capital, algunos bancos aceptan las ruedas de queso como garantía de préstamos durante su maduración. El más destacado es el Magazini Generali delle Tagliate (MGT), parte de Credito Emiliano S.p.A., que opera desde 1953.

Recientemente, se ha afirmado en redes sociales que el calor extremo en Italia estaba causando una "Gran Crisis del Parmesano", poniendo en riesgo tanto al queso como a las instituciones que lo almacenan.

Sin embargo, la realidad es que las ruedas de queso están bien protegidas en almacenes refrigerados y continúan madurando correctamente a pesar del calor. MGT, que gestiona alrededor de 500.000 ruedas de queso valoradas en aproximadamente 300 millones de euros (350 millones de dólares), ha confirmado que las condiciones de almacenamiento son óptimas.

El director general de MGT, Giancarlo Ravanetti, explicó que aunque el consumo energético para mantener frescos los almacenes ha aumentado en un 30%, no hay riesgos para las operaciones ni para el queso.

Ravanetti aseguró que los almacenes han seguido funcionando normalmente, garantizando que las ruedas de queso se almacenen y maduren adecuadamente. "No prevemos consecuencias a largo plazo, incluso si el calor extremo persiste", agregó.

Desde MGT, se ha invertido en la eficiencia energética de los almacenes, sustituyendo equipos obsoletos y mejorando el aislamiento, además de instalar sistemas fotovoltaicos que permiten una capacidad de 1,5 MW.

El consorcio que regula el Parmigiano Reggiano ha reconocido el desafío que representa el calor extremo, ya que puede afectar la producción de leche, con posibles reducciones de hasta el 10%. Sin embargo, el consorcio ha afirmado que la producción actual no está en riesgo.

Se ha indicado que las vacas que producen el 70% de la leche necesaria para el queso son alimentadas con forraje seco para asegurar el suministro durante las sequías. Además, estas granjas están equipadas con ventiladores y sistemas de refrigeración para mantener a las vacas en condiciones adecuadas.