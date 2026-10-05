La nostalgia del presente: Messi entrena por última vez con la selección argentina

El día menos pensado está llegando: Lionel Messi entrena este lunes por última vez junto a la selección argentina en el predio de Ezeiza, antes de su despedida ante Benín.

El astro rosarino comparte la práctica con sus compañeros del plantel albiceleste, en una jornada cargada de simbolismo por tratarse de su último entrenamiento con la camiseta de la selección en suelo argentino.

Este martes llegará el momento más esperado. Desde las 20, Messi tendrá su despedida ante Benín en el estadio Monumental, en un partido que marcará una nueva página en su extensa historia con Argentina.

Después de tantos años, títulos, goles y momentos inolvidables, el capitán de la selección afrontará ante su público una jornada que tendrá un significado especial.

La última práctica en Ezeiza ya quedó atrás. Ahora, la pelota y el Monumental serán los escenarios del próximo capítulo de una historia que parece difícil de cerrar.