Boca pierde a Alan Velasco por desgarro y se complica en la Copa Sudamericana

FOTO: Alan Velasco se desgarró y se perdería las semifinales de la Copa Sudamericana.

Buenos Aires, 5 octubre (NA) – Boca enfrenta un nuevo desafío tras la confirmación de la lesión de Alan Velasco, quien se ha vuelto un jugador clave en el esquema del director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Velasco presenta un desgarro en el aductor de la pierna izquierda, lo que lo marginará de las canchas por un periodo aproximado de tres semanas.

La baja de Velasco se suma a la reciente lesión del mediocampista Tomás Belmonte, quien sufrió la rotura de meniscos en una de sus rodillas. Además, el arquero Agustín Marchesín, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Adam Bareiro permanecerán fuera de acción el resto del año por distintas lesiones.

Boca continúa perdiendo jugadores clave en un momento crítico de la temporada, con la reciente lesión de Alan Velasco. El mediocampista, que ha sido titular bajo la dirección de Arruabarrena y ha anotado cuatro goles desde el inicio de su segundo ciclo, sufrió el desgarro muscular durante el último entrenamiento.

Se estima que Velasco estará ausente durante tres semanas, aunque este periodo podría variar dependiendo de su evolución. Esto implica que se perderá ambos encuentros de la serie de Copa Sudamericana contra el Vasco da Gama de Brasil, así como los partidos del torneo local contra Instituto y Talleres.

Su regreso está previsto para la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, donde podría enfrentar a Independiente, aunque no se descarta que su retorno se retrase aún más. La baja de Velasco se convierte en la segunda de relevancia para Boca en los últimos días, tras la confirmación de la lesión de Tomás Belmonte.

Por otro lado, Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con Agustín Marchesín, quien sufre una rotura de ligamentos, y Tomás Aranda, que presenta una fractura en el peroné. Asimismo, Adam Bareiro continúa lidiando con una hernia de disco que le impide regresar a la actividad.