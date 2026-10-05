Descubren terapia innovadora para combatir el cáncer de pulmón y la pérdida muscular simultáneamente

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón presentó un tratamiento experimental que promete abordar simultáneamente el cáncer de pulmón y la grave pérdida muscular asociada a esta enfermedad.

El estudio, publicado en el Journal of Controlled Release, utiliza nanopartículas lipídicas para transportar material genético terapéutico directamente a los tumores pulmonares.

Nanopartículas que entregan mRNA a los tumores pulmonares

En experimentos realizados con ratones, liderados por Oleh Taratula y Yoon Tae Goo del Colegio de Farmacia de la universidad, se probaron transportadores nanométricos que contenían ARN mensajero de follistatina. Estas nanopartículas se acumularon en los tumores pulmonares, donde el ARN instruyó a las células a producir follistatina, una proteína que puede ayudar a suprimir el crecimiento tumoral y fomentar el desarrollo del tejido muscular.

Las nanopartículas lipídicas, conocidas como LNPs, se administran por vía intravenosa y su capacidad para alcanzar los tumores pulmonares depende en parte de la vitronectina, una proteína que se encuentra de forma natural en el suero sanguíneo.

Los lípidos son ácidos grasos y compuestos orgánicos relacionados que incluyen muchos aceites y ceras naturales. Las nanopartículas son piezas de material extremadamente pequeñas, que típicamente miden entre uno y 100 mil millones de metros.

"Descubrimos que estas LNPs se unen a la vitronectina en el torrente sanguíneo, lo que las dirige hacia los tumores de cáncer de pulmón al interactuar con los receptores de integrina que están sobreexpresados en la superficie del tumor", comentó Taratula.

Los receptores de integrina ayudan a conectar las células con su entorno e influyen en cómo las células responden a las señales de su entorno.

Superando un gran desafío en la entrega de mRNA

Lograr que las terapias basadas en mRNA lleguen a los tumores pulmonares tras ser administradas por el torrente sanguíneo ha sido un gran desafío. Las nanopartículas lipídicas convencionales tienden a acumularse en el hígado en lugar de alcanzar las células cancerosas deseadas.

"La entrega sistémica de terapias de mRNA a los tumores de cáncer de pulmón ha sido un desafío significativo en nuestro campo, y este trabajo ofrece una solución prometedora", afirmó Taratula. "En comparación con las LNPs convencionales, que tienden a acumularse en el hígado tras la administración sistémica, nuestro enfoque logró una reducción de aproximadamente 2.5 veces en la carga tumoral".

El cáncer de pulmón es el tercer tipo de cáncer más común en los Estados Unidos y la principal causa de muerte por cáncer (el cáncer de piel es el más común, seguido del cáncer de próstata en hombres y el cáncer de mama en mujeres).

La Sociedad Americana del Cáncer estima que este año se diagnosticarán aproximadamente 230,000 nuevos casos de cáncer de pulmón en Estados Unidos y que alrededor de 125,000 personas morirán a causa de esta enfermedad. En general, alrededor del 5% de las personas desarrollarán cáncer de pulmón, siendo los fumadores quienes enfrentan un mayor riesgo.

Abordando la caquexia del cáncer al mismo tiempo

El cáncer de pulmón puede ir acompañado de caquexia, una condición seria que causa una severa pérdida de peso y masa muscular. La caquexia puede causar la muerte de hasta el 30% de los pacientes con cáncer que la padecen.

A diferencia de la pérdida de peso ordinaria, la caquexia puede continuar incluso cuando una persona consume suficiente comida. Los pacientes pierden no solo grasa corporal, sino también cantidades significativas de músculo.

Los investigadores diseñaron su tratamiento para abordar ambos problemas al mismo tiempo, utilizando ARN mensajero de follistatina, que tiene efectos relacionados tanto con la supresión tumoral como con el crecimiento muscular.

"Al cargar nuestras LNPs con ARN mensajero de follistatina, desarrollamos una terapia que apunta simultáneamente al cáncer de pulmón y a la caquexia del cáncer, todo sin efectos adversos", dijo Taratula. "Se necesita más trabajo preclínico, pero estamos muy alentados por lo que hemos visto hasta ahora y esperamos que las pruebas en humanos se realicen en el futuro".

Más pruebas necesarias antes de ensayos en humanos

Los hallazgos aún se encuentran en la etapa preclínica, lo que significa que el tratamiento no se ha probado en personas. Se necesitarán estudios adicionales para determinar su seguridad y efectividad antes de que los investigadores puedan considerar ensayos en humanos.

El equipo del Colegio de Farmacia también incluyó a Vladislav Grigoriev, Tetiana Korzun, Ammar Salem, Kongbrailatpam Shitaljit Sharma, Prem Singh, Chrissa Kioussi y Olena Taratula, así como a Daniel Marks de Endevica Bio, una empresa que desarrolla terapias péptidas.

El estudio contó con el apoyo del Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver y la Fundación Nacional de Investigación de Corea.