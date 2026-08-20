Cuándo juegan Los Leones en la segunda fase del Mundial 2026

Los Leones lograron una impresionante victoria por 7-1 ante Nueva Zelanda durante la tercera fecha del Grupo A del Mundial de hockey, lo que les aseguró un lugar en la segunda fase del torneo. En esta nueva etapa, el equipo nacional se medirá contra Inglaterra e India.

En el inicio del torneo, Los Leones demostraron su potencial con una clara victoria de 3-0 sobre Japón. Sin embargo, en su segunda presentación no lograron mantener el mismo nivel y cayeron 3-1 ante Países Bajos en un partido muy disputado.

De cara a la segunda fase, los dirigidos por Lucas Rey enfrentan un reto considerable, ya que necesitan ganar ambos partidos para tener posibilidades de avanzar a las semifinales.

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La primera cita de Los Leones en esta etapa será este sábado, cuando se enfrenten a Inglaterra en un encuentro programado para las 14 horas. Este duelo se presenta como crucial para el futuro del equipo, ya que una derrota los dejaría con escasas posibilidades de continuar en la competencia.

El equipo argentino volverá a la acción solo dos días después, el lunes a las 9:45, enfrentando a India, un rival que, aunque parece accesible, siempre representa un desafío en el contexto de un Mundial.

Esta edición del Mundial marca la decimoquinta participación de Argentina en el torneo masculino de hockey, donde el país alcanzó su mejor desempeño en 2014, cuando logró la medalla de bronce tras finalizar en tercer lugar.

En la segunda fase, el grupo de Argentina estará complementado por equipos como Alemania, Australia, Bélgica y España.